Нападник «Реала» розмістив карикатуру про конфлікт Джоковича з владою Австралії
Йовіч підтримав співвітчизника, якого депортували з Зеленого континенту
Нападник «Реала» Лука Йовіч підтримав тенісиста Новака Джоковича, депортованого з Австралії. Сербський футболіст розмістив на своїй сторінці в соцмережах карикатуру про конфлікт Новака та австралійської влади.
На малюнку Джокович грає в теніс проти чиновників, які протестують проти в'їзду тенісиста в країну, та сатани.
Співвітчизника Йовіч позначив акронімом Goat (Greatest Of All Time), що означає «найвеличніший в історії», повідомляє sports.ru.
Новака Джоковича, який приїхав на Australian Open, не пустили до країни, а потім двічі, зокрема, після оскарження в суді, анулювали йому австралійську візу.
Тим часом Еліна Світоліна і Марта Костюк подолали перше коло на Відкритому чемпіонаті Австралії.
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