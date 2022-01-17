Нападник «Реала» розмістив карикатуру про конфлікт Джоковича з владою Австралії

Йовіч підтримав співвітчизника, якого депортували з Зеленого континенту

Нападник «Реала» Лука Йовіч підтримав тенісиста Новака Джоковича, депортованого з Австралії. Сербський футболіст розмістив на своїй сторінці в соцмережах карикатуру про конфлікт Новака та австралійської влади.

На малюнку Джокович грає в теніс проти чиновників, які протестують проти в'їзду тенісиста в країну, та сатани.

Співвітчизника Йовіч позначив акронімом Goat (Greatest Of All Time), що означає «найвеличніший в історії», повідомляє sports.ru.

Новака Джоковича, який приїхав на Australian Open, не пустили до країни, а потім двічі, зокрема, після оскарження в суді, анулювали йому австралійську візу.

Тим часом Еліна Світоліна і Марта Костюк подолали перше коло на Відкритому чемпіонаті Австралії.