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    Нападник «Реала» розмістив карикатуру про конфлікт Джоковича з владою Австралії

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    Лука Йовіч підтримав Новака Джоковича - Нападник «Реала» розмістив карикатуру про конфлікт Джоковича з владою Австралії
    Лука Йовіч підтримав Новака Джоковича
    фото з відкритих джерел

    Йовіч підтримав співвітчизника, якого депортували з Зеленого континенту

    Нападник «Реала» Лука Йовіч підтримав тенісиста Новака Джоковича, депортованого з Австралії. Сербський футболіст розмістив на своїй сторінці в соцмережах карикатуру про конфлікт Новака та австралійської влади.

    На малюнку Джокович грає в теніс проти чиновників, які протестують проти в'їзду тенісиста в країну, та сатани.

    Співвітчизника Йовіч позначив акронімом Goat (Greatest Of All Time), що означає «найвеличніший в історії», повідомляє sports.ru.

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    Новака Джоковича, який приїхав на Australian Open, не пустили до країни, а потім двічі, зокрема, після оскарження в суді, анулювали йому австралійську візу.

    Тим часом Еліна Світоліна і Марта Костюк подолали перше коло на Відкритому чемпіонаті Австралії.

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    Теги: теніс Новак Джокович ФК Реал (Мадрид) Лука Йовіч
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    Нападник «Реала» розмістив карикатуру про конфлікт Джоковича з владою Австралії