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    Невакцинований Джокович придбав компанію, яка розробляє ліки від коронавірусу

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    Новак Джокович - Невакцинований Джокович придбав компанію, яка розробляє ліки від коронавірусу
    Новак Джокович
    фото з відкритих джерел

    Сербський тенісист крім занять спортом встигає розвивати свій бізнес

    Перша ракетка світу Новак Джокович, якого депортували з Австралії через відсутність щеплення від коронавірусу, придбав 80% акцій датської біотехнологічної компанії QuantBioRes, яка якраз і розробляє ліки від коронавірусу. Про це повідомляє Reuters.

    Президент компанії Іван Лончаревич сказав, що дослідники QuantBioRes працюють саме над ліками від коронавірусу, а не над вакциною.

    Новак Джокович намагався виступити на Australian Open, надавши медичне відведення, яке дозволяє не вакцинуватися від коронавірусу, але йому анулювали австралійську візу та депортували.

    Представники влади Франції та Італії також заявили, що не допустять серба до участі в турнірах у своїх країнах, якщо він не вакцинується.

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    Теги: теніс Новак Джокович
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    Невакцинований Джокович придбав компанію, яка розробляє ліки від коронавірусу