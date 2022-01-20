Українець Лунін знову не зберіг «сухими» ворота «Реала»

Андрій Лунін вдруге вийшов на поле в новому році

Воротар зіграв 120 хвилин за «Королівський клуб» в Кубку Іспанії

Тренер «Реала» Карло Анчелотті дотримав слова і почав випускати на поле другого воротаря команди Андрія Луніна. Українець вдруге з’явився на полі в матчі Кубку Іспанії і, як і в попередній грі проти «Алькаяно» (3:1), не зберіг «сухими» ворота «Реала».

Коефіцієнт корисної дії Луніна – кілька перехоплень після флангових навісів. Ще одного разу йому допомогла зберегти ворота від голу поперечина воріт.

Загалом «Реал» володів тотальною перевагою, втричі частіше бив по воротах і в чотири рази більше подав кутових. Але в додатковий час все ж таки пропустив першим. Спочатку вилучення заробив захисник «вершкових» Марсело, а Верду, який бив по воротах українця, допоміг рикошет.

«Реал» в меншості заграв агресивніше. І в четвертому таймі зусиллями Іско і Азара здобув перемогу і вийшов до чвертьфіналу – 2:1.

Зазначимо, що за три дні, 23 січня, «Реал» прийме «Ельче» в чемпіонаті Іспанії.