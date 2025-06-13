«Класна людина». Екскапітан «Динамо» розповів про стосунки з російським футболістом

Сидорчук заявив, що раніше Нойштедтер взагалі нічого не розумів про війну

Колишній хавбек київського «Динамо» та збірної України Сергій Сидорчук розповів про стосунки із колишнім захисником московського «Динамо» та збірною Росії Романом Нойштедтером. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouTube-канал Дениса Бойка.

Сидорчук і Нойштедтер є гравцями бельгійського «Вестерло». Нойштедтер перейшов туди у лютому 2022-го, Сидорчук – через півтора роки. Українцю спочатку не сподобалася ідея виступати за одну команду із росіянином.

«Спортивному директору, а потім генеральному я сказав, що я не можу робити такий крок і таке інше. Вони порадили мені поговорити з ним: «Просто поговори – і все зрозумієш». Я не хотів розмовляти, скажу чесно. Але ми зателефонували, і він пояснив усю ситуацію», – заявив Сидорчук.

Він розповів, що спочатку холодно ставився до Нойштедтера і навіть відмовлявся тиснути йому руку, але потім ситуація змінилася.

«Найцікавіше, що саме він був першою людиною, яку я зустрів на базі. Я відразу сказав, що не можу потиснути йому руку, поки... Знову ж таки він мені все пояснив. Якщо чесно: він класна людина. Дуже допомагав мені в адаптації. Для мене він європеєць, бо все своє дитинство та життя він провів у Німеччині. Він жив у Киргизстані, де в нього бабуся з дідусем. Він знає шість мов. Ментальність у нього не така, як у нас, не така, як у тих», – зазначив футболіст.

Сидорчук розповів, що раніше Нойштедтер взагалі нічого не розумів про війну.

«Він взагалі нічого не розумів. Зараз, коли я йому пояснюю, показую відео, обстріли і все таке інше… У нього є нюанси, повʼязані з паспортом. Я не можу просто розповідати. Це не моя історія, це історія цієї людини. Я не можу розповідати про це. Я можу сказати, що він дійсно класний пацан», – сказав Сидорчук.

Нойштедтеру 37 років. Він народився у Дніпрі, а кар'єру футболіста розпочав у Німеччині, де встиг провести два товариські матчі за збірну Німеччини. У 2016 році Нойштедтер отримав російський паспорт і став грати за збірну Росії. У 2019-2021 роках захисник виступав за московське «Динамо».

Нагадаємо, збірна України здобула перемогу над командою Нової Зеландії з рахунком 2:1 у рамках міжнародного турніру Canadian Shield.

Як повідомлялося, збірна України з футболу зазнала поразки в першому матчі турніру Canadian Shield, поступившись Канаді.