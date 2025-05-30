ФІФА розслідує призначення Анчелотті головним тренером збірної Бразилії

Увагу ФІФА регулятора привернув представник Анчелотті Дієго Фернандес,

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) офіційно відкрила розслідування у зв’язку з можливими порушеннями при підписанні контракту Карло Анчелотті з національною збірною Бразилії. Про це повідомляє Главком з посиланням на globo.com.

Як повідомляється, увагу регулятора привернув італієць Дієго Фернандес, представник Анчелотті, якому була обіцяна комісія в розмірі 1,2 мільйона євро. За інформацією ФІФА, Фернандес не має офіційної ліцензії футбольного агента, але міг діяти як посередник одразу з обох сторін – від імені тренера та Бразильської футбольної конфедерації (CBF).

ФІФА направила офіційний запит до CBF з вимогою надати всю документацію, пов’язану з перемовинами і фінансовими операціями за участі Фернандеса, включно з контрактами та офіційною позицією конфедерації.

У відповідь CBF заявила, що угоду з Анчелотті розробляло попереднє керівництво, а її положення містять пункт про конфіденційність. Поточна адміністрація проводить внутрішню перевірку.

Зі свого боку представники Фернандеса заявили, що він діяв як консультант через обмежені часові рамки переговорів і вже планує подати заявку на отримання офіційної ліцензії агента.

Карло Анчелотті став першим іноземним тренером в історії збірної Бразилії.

«Залучення Карло Анчелотті до збірної Бразилії – більш ніж стратегічний крок. Це заява усьому світу, що ми маємо намір повернути собі перше місце на п'єдесталі. Він є найвеличнішим тренером в історії, а тепер він очолить найкращу збірну на планеті. Разом ми напишемо нові славні сторінки в історії бразильського футболу», – заявив голова CBF Едналдо Родрігес.

Нагадаємо, Карло Анчелотті розповів, чому не викликав Неймара до національної команди.

Бразилія проведе матчі з Еквадором та Парагваєм у кваліфікації до чемпіонаті світу 2026 року. Ігри відбудуться 6 та 11 червня.

«Ми маємо перемогти, бо це два важливі матчі для забезпечення кваліфікації на чемпіонат світу. Неймар щойно оговтався від травми. Також є багато таких гравців як Жоелінтон, Мілітао, Едерсон, Родріго, Габріель… Та інші, які не змогли приїхати через травми. Ми розраховуємо на Неймара у його найкращій формі. Він приїхав до Бразилії, аби потрапити на чемпіонат світу. Я поговорив з ним, щоб пояснити це, і він повністю погоджується», – заявив Анчелотті.