Футболістка пропустила матч збірної, бо тренерка переплутала її з 51-річною ексгравчинею

23-річна Нанне Руушканен не змогла взяти участь в матчі проти Сербії.

Тренерка збірної Фінляндії помилково внесла ексфутболістку Стіну Руушканен до заявки

Головна тренерка жіночої збірної Фінляндії з футболу Ауті Саарінен помилково викликала 51-річну ексфутболістку на матч Ліги націй УЄФА проти збірної Сербії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Тренерка помилково внесла ексфутболістку Стіну Руушканен до заявки, переплутавши її з гравчинею національної збірної Нанне Руушканен. Через цю помилку 23-річна Нанне не змогла взяти участь в матчі проти Сербії.

Помилка була помічена лише після закінчення терміну подачі заявок, тому молодша Руушканен пропустила матч жіночої Ліги націй, який завершився внічию 1:1.

Коментуючи свій виклик до збірної, Стіна Руушканен пожартувала, що за потреби може повернутися до національної команди, за яку провела два матчі 29 років тому.

«Я точно готова, якщо надійде виклик. Буквально вчора я грала в матчі аматорської ліги, тож я добре почуваюся на полі», – повідомила вона фінському виданню Ilta-Sanomat.

«Нанне, звісно, була розчарована, але добре сприйняла новину з огляду на обставини», – йдеться в заяві президента Футбольної асоціації Фінляндії Ауті Саарінена.

Фінляндія за підсумками основної частини Ліги націй посіла друге місце в групі дивізіону B і до кінця сезону зіграє в матчах плейоф за вихід до еліти. Перше місце квартету В3 посіла Сербія – випередила фінок на три очки.

Нагадаємо, 3 червня жіноча збірна України завершила груповий етап Ліги націй гостьовим поєдинком проти Хорватії.