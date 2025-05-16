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УЄФА розкритикувала президента ФІФА за участь у турне Трампа

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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УЄФА розкритикувала президента ФІФА за участь у турне Трампа
Інфантіно брав участь в турне Трампа країнами Перської затоки
фото: AP

Початок конгресу ФІФА в столиці Парагваю Асунсьйоні було відкладено на три години через запізнення Інфантіно

Участь президента ФІФА Джанні Інфантіно в турне президента США Дональда Трампа країнами Перської затоки піддалася критиці з боку Союзу європейських футбольних асоціацій УЄФА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Початок конгресу ФІФА в столиці Парагваю Асунсьйоні було відкладено на три години через запізнення Інфантіно, який летів до Південної Америки з Катару, де цього тижня перебував президент США.

Інфантіно також пропустив кілька важливих заходів ФІФА в Асунсьйоні.

«Внесення змін під час проведення Конгресу ФІФА в останній момент викликає глибокий жаль. Конгрес ФІФА – одне з найважливіших зібрань у світовому футболі, на якому збираються представники всіх 211 країн, щоб обговорювати питання нашого спорту. Приймаюча сторона – Парагвайська футбольна асоціація і наші партнери з КОНМЕБОЛ – доклали великих зусиль, щоб зустріти так багато делегатів, і ми дякуємо їм за гостинність. Але зміна розкладу в останній момент на догоду приватним політичним інтересам – не служить інтересам футболу і ставить його інтереси на друге місце. Ми всі знаходимося на своїх постах заради служіння футболу – від вулиці до трибуни, і члени ради ФІФА від УЄФА визнали за необхідне в даному випадку дати зрозуміти, що футбол стоїть на першому місці», – йдеться у заяві УЄФА.

Виступаючи на засіданні конгресу, Інфантіно вибачився за запізнення і пояснив участь у поїздці з Дональдом Трампом до Саудівської Аравії та Катару необхідністю обговорення підготовки до чемпіонату світу.

США є одним з господарів турніру 2026 року, а Саудівська Аравія прийме світову першість у 2034 році.

Чемпіонат світу 2026 року. Відбірний цикл

УЄФА (Європа) має 16 путівок. Відбір в європейській зоні триватиме з березня 2025-го до березня 2026 року і складатиметься з двох раундів.

1 раунд кваліфікації: 12 груп по п’ять чи по чотири збірні зіграють у період із березня до листопада 2025 року за традиційною груповою системою. 12 переможців груп отримають прямі путівки до фінальної стадії.

12 команд, що посядуть другі місця, та чотири найкращі переможці груп Ліги націй, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі європейської кваліфікації, візьмуть участь у стикових мінітурнірах.

2 раунд кваліфікації: стикові мінітурніри в березні 2026 року складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів. 16 учасників розіб’ють на чотири шляхи плей-оф. Чотири переможці отримають путівки на чемпіонат світу. 

АФК (Азія): 8 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

КАФ (Африка): 9 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

КОНКАКАФ (Північна і Центральна Америка): 3 організатори турніру + 3 путівки + 2 місця в міжконтинентальному плей-оф.

КОНМЕБОЛ (Південна Америка): 6 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

ОФК (Океанія): 1 путівка + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

Міжконтинентальний плей-оф: 2 путівки.

Чемпіонат світу 2026 року. Фінальний турнір

Чемпіонат світу 2026 року – перший в історії мундіаль, у фінальній частині якого зіграють 48 збірних. Будуть сформовані 12 груп по чотири команди. Дві перші збірні з кожної групи та вісім найкращих третіх команд вийдуть до 1/16 фіналу.

Поєдинки 23-го чемпіонату світу пройдуть у 16 містах. Ними стануть: у Канаді – Торонто та Ванкувер, у Мексиці – Гвадалахара, Мехіко та Монтеррей, у США – Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско та Сієтл.

Матч-відкриття чемпіонату світу пройде 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінальний поєдинок 19 липня прийме Нью-Йорк.

Нагадаємо, що Росію було відсторонена від жеребкування кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Теги: Саудівська Аравія Джанні Інфантіно Дональд Трамп ФІФА УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ

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