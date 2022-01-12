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    Кличко нагадав Ф’юрі про допінг і закликав британця тримати себе в руках

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    Володимир Кличко&nbsp; - Кличко нагадав Ф’юрі про допінг і закликав британця тримати себе в руках
    Володимир Кличко 
    фото з відкритих джерел

    Тайсон образив Усика і отримав відповідь

    Володимир Кличко прокоментував висловлювання Тайсона Ф’юрі, в якому він звинуватив Олександра Усика у вживанні допінгу. Колишній чемпіон світу у надважкій вазі нагадав британцю, що перед боєм між ними Ф’юрі впіймали на вживанні заборонених препаратів.

    «Тайсон Ф'юрі, ти живеш у скляному будинку.

    Це було незадовго до нашої бійки, коли в тебе справді був позитивний результат. Будь-хто може погуглити. Тримай себе в руках», – написав Кличко на своїй сторінці в соцмережах.

    Володимир також прикріпив висловлювання Роберта Льюїса Стівенсона: «Люди у скляних будинках не повинні кидатися камінням».

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    Тайсон Ф’юрі відібрав у Володимира Кличка титули чемпіона у надважкій вазі. Наразі британець володіє поясом WBC. Решта пасків у Олександра Усика, який у вересні минулого року переміг Ентоні Джошуа.

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    Теги: Володимир Кличко бокс Тайсон Ф'юрі Олександр Усик
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    Кличко нагадав Ф’юрі про допінг і закликав британця тримати себе в руках