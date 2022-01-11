Влада Білорусі звинуватила лижниць в підтримці опозиції і блокує їх участь в Олімпіаді

Андріюк і Долідович заборонили виступати в кваліфікаційних змаганнях на Ігри у Пекіні

Лижниці Світлана Андріюк і Дар'я Долідович заявили, що влада Білорусі не пускає їх на Олімпіаду-2022 у Пекіні за підтримку опозиційних сил. Про це повідомляє агентство Reuters. Спортсменкам заборонили виступати у кваліфікаційних змаганнях на Ігри у Пекіні.

«Вони звинуватили мене в тому, що я підтримую опозицію. Я не хочу бути тут. Я планую виїхати до Польщі, бо жити тут неможливо», – розповіла Андріюк.

«Я не зробила нічого, що могло б виправдати дискваліфікацію та деактивацію мого коду FIS», – додала Долідович.

У Міжнародній федерації лижних видів спорту (FIS) відреагували на інформацію про те, що влада Білорусі не пускає на Олімпійські ігри двох спортсменок. Там підтвердили, що коди FIS Андріюк і Долідович в даний час відображаються як «неактивні». FIS наразі зв'язується з Білоруською федерацією лижних перегонів, проте пояснення поки що не отримала.

Зимові Олімпійські ігри 2022 пройдуть з 4 по 20 лютого. Столиця Китаю стане першим містом, в якому відбудеться як зимова, так і літня Олімпіада (2008 рік).

Раніше США, Великобританія, Австралія та Канада оголосили Олімпіаді у Китаї дипломатичний бойкот.