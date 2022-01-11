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    Влада Білорусі звинуватила лижниць в підтримці опозиції і блокує їх участь в Олімпіаді

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    Дар'я Долідович ризикує не виступити на Олімпіаді - Влада Білорусі звинуватила лижниць в підтримці опозиції і блокує їх участь в Олімпіаді
    Дар'я Долідович ризикує не виступити на Олімпіаді
    фото з відкритих джерел

    Андріюк і Долідович заборонили виступати в кваліфікаційних змаганнях на Ігри у Пекіні

    Лижниці Світлана Андріюк і Дар'я Долідович заявили, що влада Білорусі не пускає їх на Олімпіаду-2022 у Пекіні за підтримку опозиційних сил. Про це повідомляє агентство Reuters. Спортсменкам заборонили виступати у кваліфікаційних змаганнях на Ігри у Пекіні.

    «Вони звинуватили мене в тому, що я підтримую опозицію. Я не хочу бути тут. Я планую виїхати до Польщі, бо жити тут неможливо», – розповіла Андріюк.

    «Я не зробила нічого, що могло б виправдати дискваліфікацію та деактивацію мого коду FIS», – додала Долідович.

    У Міжнародній федерації лижних видів спорту (FIS) відреагували на інформацію про те, що влада Білорусі не пускає на Олімпійські ігри двох спортсменок. Там підтвердили, що коди FIS Андріюк і Долідович в даний час відображаються як «неактивні». FIS наразі зв'язується з Білоруською федерацією лижних перегонів, проте пояснення поки що не отримала.

    Зимові Олімпійські ігри 2022 пройдуть з 4 по 20 лютого. Столиця Китаю стане першим містом, в якому відбудеться як зимова, так і літня Олімпіада (2008 рік).

    Раніше США, Великобританія, Австралія та Канада оголосили Олімпіаді у Китаї дипломатичний бойкот.

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    Теги: Білорусь Олімпіада
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    Влада Білорусі звинуватила лижниць в підтримці опозиції і блокує їх участь в Олімпіаді