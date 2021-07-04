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    В Росії вирізали гімн України перед матчем з Англією на Євро

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    В Росії вже бояться, щоб росіяни не підспівували гімн Укра\ни - В Росії вирізали гімн України перед матчем з Англією на Євро
    В Росії вже бояться, щоб росіяни не підспівували гімн Укра\ни
    Фото з відкритих джерел

    Перший канал запустив під час виконання нашого державного символу рекламу

    Російський Перший канал, який транслював матч 1/4 фіналу Євро Україна – Англія, не показав виконання державних гімнів перед зустріччю.

    Під час гімнів України та Англії була показана реклама.

    Крім того, матч транслювався з 30-секундною затримкою. Такий «трюк», ймовірно, був зроблений через те, що на стадіонах, де грає збірна України, завжди лунає пісня «Путін – х###о». І за пів хвилини можна її вирізати з етеру.

    Матч Україна – Англія пройшов на «Олімпійському» стадіоні Рима. За його підсумками до півфіналу вийшла збірна Англії.

    «Я дуже задоволений, як команда виступила. Я подякував гравцям за самовіддачу, за те, що вони намагалися грати в футбол», – сказав після гри головний тренер Андрій Шевченко.

    Також наставник нашої команди натякнув, що остаточного рішення, чи працюватиме з національною командою надалі, ще не прийняв.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    В Росії вирізали гімн України перед матчем з Англією на Євро