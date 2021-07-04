В Росії вирізали гімн України перед матчем з Англією на Євро

В Росії вже бояться, щоб росіяни не підспівували гімн Укра\ни

Перший канал запустив під час виконання нашого державного символу рекламу

Російський Перший канал, який транслював матч 1/4 фіналу Євро Україна – Англія, не показав виконання державних гімнів перед зустріччю.

Під час гімнів України та Англії була показана реклама.

Крім того, матч транслювався з 30-секундною затримкою. Такий «трюк», ймовірно, був зроблений через те, що на стадіонах, де грає збірна України, завжди лунає пісня «Путін – х###о». І за пів хвилини можна її вирізати з етеру.

Матч Україна – Англія пройшов на «Олімпійському» стадіоні Рима. За його підсумками до півфіналу вийшла збірна Англії.

«Я дуже задоволений, як команда виступила. Я подякував гравцям за самовіддачу, за те, що вони намагалися грати в футбол», – сказав після гри головний тренер Андрій Шевченко.

Також наставник нашої команди натякнув, що остаточного рішення, чи працюватиме з національною командою надалі, ще не прийняв.