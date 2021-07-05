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    Думки вголос

    Невдачі України – головна федеральна радість Росії з 2004 року

    • Віктор Шендерович

      Російський письменник-сатирик

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    Невдачі України – головна федеральна радість Росії з 2004 року

    Поразки Туреччини, Уельсу або Нідерландів на Євро-2020 чомусь не викликали такого номенклатурного красномовства

    Мовою оригіналу

    Я все ждал после неудачного украинского четвертьфинала: кто из федеральной номенклатуры первым испортит воздух по такому славному поводу?

    Товарищей по патриотическому цеху опередила Тина Канделаки.

    Большой знаток футбола, она предсказуемо-пренебрежительно отозвалась об игре украинской сборной, – не забыв, разумеется, оговориться, что политика тут ни при чем.

    О да, разумеется, ни при чем! Вот только поражения Турции, Уэльса или Нидерландов отчего-то не вызвали такого номенклатурного красноречия...

    Неудачи Украины – наша главная федеральная радость с 2004 года, как минимум. Ее инфляция, ее коррупция, ее военная слабость, ее дураки и демагоги... В иные времена, две трети программы Время были – про нее, про Украину, с притворным сожалением и непритворным злорадством.

    Чешется у нас там.

    Отбилась от рук младшая сестра, ушла из нашего интерната для слаборазвитых! Не хочет слушать советов, хочет жить своим умом и на свободе, ишь ты, независимость свою демонстрирует! Много о себе понимает. Гимн ее еще каждый раз по Первому каналу показывать, ага, щас. Перебьются.

    И как же не ткнуть ее носом в ее неудачи? как же не порадоваться ее синякам и шишкам, не нагадить при случае, не самоутвердиться за ее счет?

    Других-то радостей в нашем интернате нет.

    Джерело: блог Віктора Шендеровича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія НОВИНИ ФУТБОЛУ пропаганда Євро-2020
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    Невдачі України – головна федеральна радість Росії з 2004 року