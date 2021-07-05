Невдачі України – головна федеральна радість Росії з 2004 року

Поразки Туреччини, Уельсу або Нідерландів на Євро-2020 чомусь не викликали такого номенклатурного красномовства

Мовою оригіналу

Я все ждал после неудачного украинского четвертьфинала: кто из федеральной номенклатуры первым испортит воздух по такому славному поводу?

Товарищей по патриотическому цеху опередила Тина Канделаки.

Большой знаток футбола, она предсказуемо-пренебрежительно отозвалась об игре украинской сборной, – не забыв, разумеется, оговориться, что политика тут ни при чем.

О да, разумеется, ни при чем! Вот только поражения Турции, Уэльса или Нидерландов отчего-то не вызвали такого номенклатурного красноречия...

Неудачи Украины – наша главная федеральная радость с 2004 года, как минимум. Ее инфляция, ее коррупция, ее военная слабость, ее дураки и демагоги... В иные времена, две трети программы Время были – про нее, про Украину, с притворным сожалением и непритворным злорадством.

Чешется у нас там.

Отбилась от рук младшая сестра, ушла из нашего интерната для слаборазвитых! Не хочет слушать советов, хочет жить своим умом и на свободе, ишь ты, независимость свою демонстрирует! Много о себе понимает. Гимн ее еще каждый раз по Первому каналу показывать, ага, щас. Перебьются.

И как же не ткнуть ее носом в ее неудачи? как же не порадоваться ее синякам и шишкам, не нагадить при случае, не самоутвердиться за ее счет?

Других-то радостей в нашем интернате нет.

Джерело: блог Віктора Шендеровича

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.