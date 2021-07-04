Ребров дав оцінку гри збірної України проти Англії на Євро

Колишній партнер Шевченка по «Динамо» і збірній не бачить трагедії в поразці

Тренер Сергій Ребров, який очолює «Аль-Айн», прокоментував результат матчу 1/4 фіналу Євро-2020 з Англією (0:4).

«0:4 - це багато. Я б не сказав, що ми погано грали з Англією. Просто суперник використав всі свої моменти, особливо добре себе проявив на перших хвилинах таймів. Хтось із відомих англійців написав, що зараз збірна їхньої країни занадто сильна. Я з ним згоден. У п'яти матчах турніру британці не пропустили жодного м'яча, і це говорить багато про що. На мій погляд, збірна Англії – один з головних претендентів на перемогу в чемпіонаті Європи. Разом з Італією.

Я думаю, що вихід до вісімки кращих збірних Європи – це величезний успіх для нашої команди. Потрібно тільки подякувати тренерському штабу, футболістам, всій команді за таке досягнення. Всі ми були в захваті від матчу українців зі Швецією. Там у нас на полі була справжня команда, яка діяла з максимальною віддачею і боролася за всю країну. Хоча не тільки боролася – вона розуміла, як грати», – наводить слова Реброва «Команда».

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