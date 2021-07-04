Збірна України заробила на п’ять мільйонів більше за Росію на Євро

За п’ять матчів, проведених командою Андрія Шевченка на першості континенту, УАФ отримає €16 млн

Стала відома остаточна сума, яку збірна України заробила на чемпіонаті Європи з футболу. Як країна-учасник турніру Українській асоціації футболу одразу «капне» на рахунок €9,25 млн. За перемогу над Північною Македонією (2:1) на груповому етапі їй належить ще €1,5 млн. За вихід в 1/8 фіналу Україна заробила ще €2 млн, а за чвертьфінал – в €3,25 млн. Разом виходить €16 млн .

Збірна Росії, яка двічі розгромно поступилася в групі і дивом обіграла Фінляндію, разом отримає €10,75 млн.

Наступні виплати на турнірі будуть такі: вихід до півфіналу приніс квартету щасливчиків ще по €4 млн, а переможець вирішального поєдинку Євро-2020 отримає ще €8 млн, фіналіст-невдаха — €5 млн.

За офіційними даними УЄФА загальна сума призових за участь у фінальній частині чемпіонату Європи 2020 року становить €371 млн.

В останному матчі збірна України розгромно поступилася Англії і залишила Євро.