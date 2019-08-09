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    Кличко та Ломаченко ввійшли в престижний боксерський рейтинг

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    Володимир Кличко - Кличко та Ломаченко ввійшли в престижний боксерський рейтинг
    Володимир Кличко
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    Одразу два українці потрапили в топ-7 олімпійських чемпіонів з боксу

    Видання 12up оприлюднило рейтинг відомих боксерів, які перемагали на Олімпійських іграх.

    Усього в рейтинг включено сім відомих боксерів. Двоє серед них – українці.

    Чемпіона Атланти-96 Володимира Кличка названо третім, а переможець Пекіна-2008 та Лондона-2012 Василь Ломаченко посів п’яту сходинку.

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    Рейтинг відомих боксерів – олімпійських чемпіонів:

    1. Мухаммед Алі (США)

    2. Джо Фрейзер (США)

    3. Володимир Кличко (Україна)

    4. Джордж Форман (США)

    5. Василь Ломаченко (Україна)

    6. Андре Ворд (США)

    7. Ентоні Джошуа (Велика Британія)

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