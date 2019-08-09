Кличко та Ломаченко ввійшли в престижний боксерський рейтинг
Володимир Кличко
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Одразу два українці потрапили в топ-7 олімпійських чемпіонів з боксу
Видання 12up оприлюднило рейтинг відомих боксерів, які перемагали на Олімпійських іграх.
Усього в рейтинг включено сім відомих боксерів. Двоє серед них – українці.
Чемпіона Атланти-96 Володимира Кличка названо третім, а переможець Пекіна-2008 та Лондона-2012 Василь Ломаченко посів п’яту сходинку.
Рейтинг відомих боксерів – олімпійських чемпіонів:
1. Мухаммед Алі (США)
2. Джо Фрейзер (США)
3. Володимир Кличко (Україна)
4. Джордж Форман (США)
5. Василь Ломаченко (Україна)
6. Андре Ворд (США)
7. Ентоні Джошуа (Велика Британія)