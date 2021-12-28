Ломаченко розповів, чому йому не дають зустрітися на рингу з Девісом

Василь Ломаченко сподівається, що наступного року отримає титульний бій

На думку українського боксера, Жервонті підбирають зручних суперників

Василь Ломаченко, який 12 грудня переміг Річарда Коммі, розповів, чому йому не дають шанс зустрітися на рингу з чемпіоном світу за версією WBA Жервонтою Девісом.

«Вони, промоутерська компанія Mayweather Promotions, влаштовують Девісу лише ті бої, де вони знають, що обов’язково переможуть. Я готовий до цього поєдинку, але всі знають боксерську політику. Вони розуміють, що можуть втратити титул».

Жервонта Девіс в останньому бою за очками переміг Ісаака Круса. Американець вдруге у кар'єрі не зміг завершити поєдинок достроково.

Раніше повідомлялося, що Ломаченку організовують бій з чемпіоном світу Джорджем Камбососом.