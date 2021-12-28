Ломаченко розповів, чому йому не дають зустрітися на рингу з Девісом
На думку українського боксера, Жервонті підбирають зручних суперників
Василь Ломаченко, який 12 грудня переміг Річарда Коммі, розповів, чому йому не дають шанс зустрітися на рингу з чемпіоном світу за версією WBA Жервонтою Девісом.
«Вони, промоутерська компанія Mayweather Promotions, влаштовують Девісу лише ті бої, де вони знають, що обов’язково переможуть. Я готовий до цього поєдинку, але всі знають боксерську політику. Вони розуміють, що можуть втратити титул».
Жервонта Девіс в останньому бою за очками переміг Ісаака Круса. Американець вдруге у кар'єрі не зміг завершити поєдинок достроково.
Раніше повідомлялося, що Ломаченку організовують бій з чемпіоном світу Джорджем Камбососом.
Читайте також: