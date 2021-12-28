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    Ломаченко розповів, чому йому не дають зустрітися на рингу з Девісом

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    Василь Ломаченко сподівається, що наступного року отримає титульний бій - Ломаченко розповів, чому йому не дають зустрітися на рингу з Девісом
    Василь Ломаченко сподівається, що наступного року отримає титульний бій
    фото з відкритих джерел

    На думку українського боксера, Жервонті підбирають зручних суперників

    Василь Ломаченко, який 12 грудня переміг Річарда Коммі, розповів, чому йому не дають шанс зустрітися на рингу з чемпіоном світу за версією WBA Жервонтою Девісом.

    «Вони, промоутерська компанія Mayweather Promotions, влаштовують Девісу лише ті бої, де вони знають, що обов’язково переможуть. Я готовий до цього поєдинку, але всі знають боксерську політику. Вони розуміють, що можуть втратити титул».

    Жервонта Девіс в останньому бою за очками переміг Ісаака Круса. Американець вдруге у кар'єрі не зміг завершити поєдинок достроково.

    Раніше повідомлялося, що Ломаченку організовують бій з чемпіоном світу Джорджем Камбососом.

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    Теги: бокс Василь Ломаченко Річард Коммі Жервонта Девіс
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    Ломаченко розповів, чому йому не дають зустрітися на рингу з Девісом