Клубний чемпіонат світу: Трубін став найкращим гравцем матчу «Бенфіка» – «Баварія»

«Бенфіка» у вирішальному, третьому турі мінімально обіграла «Баварію» з рахунком 1:0

Український воротар «Бенфіки» Анатолій Трубін був визнаний гравцем матчу проти «Баварії» на клубному чемпіонаті світу з футболу.

«Бенфіка» у вирішальному, третьому турі мінімально обіграла «Баварію» з рахунком 1:0. Переможний м'яч лісабонці забили ще на 13-й хвилині зусиллями Андреаса Шельдрупа, після чого втримали перевагу в один гол.

Одним з головних героїв зустрічі став український воротар Анатолій Трубін. Гру голкіпер «Бенфіки» закінчив з показником у чотири сейви.

За підсумками матчу проти «Баварії» саме Трубіна визнали найкращим гравцем поєдинку. Український воротар отримав спеціальну нагороду від ФІФА після фінального свистка.

Після завершення матчу український голкіпер дав інтерв'ю DAZN, в якому розповів про результат поєдинку. Окремо Трубін відзначив непрості погодні умови у Сполучених Штатах, після яких потребує відновлення.

«Це була гарна гра проти дуже сильного суперника. Тож я дуже радий, але не тільки за себе, а за всю команду. Ми залишили усе на полі, щоб виграти. Бачите, погода екстремально спекотна. Ми зробили усе, що від нас залежало»

«Нічого не відчуваю. Дуже втомлений, тому нічого не відчуваю. Хочу просто відпочити і готуватися до наступного матчу», – сказав Трубін.

Для Трубіна це другий «сухий» матч на клубному чемпіонаті світу з футболу. Перед цим український воротар не пропустив жодного м'яча у поєдинку проти «Окленд Сіті».

В 1/8 фіналу суперником «Бенфіки» Трубіна став «Челсі», який посів друге місце у групі D. Матч між командами відбудеться у суботу, 28 червня, о 23:00 за київським часом.

Нагадаємо, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні.

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.