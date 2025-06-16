Молодіжне Євро: українські футболісти прокоментували першу перемогу на турнірі

У своєму другому поєдинку на Євро-2025 (U-21) молодіжна збірна України здолала Фінляндію (2:0)

Гравці молодіжної збірної України поділилися своїми враженнями від зустрічі з Фінляндією в межах Євро-2025. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У своєму другому поєдинку на Євро-2025 (U-21) молодіжна збірна України здолала Фінляндію (2:0). Матч прокоментували гравці нашої команди Костянтин Вівчаренко, Єгор Ярмолюк та Максим Брагару.

Костянтин Вівчаренко: «Враження від матчу просто чудові. Головне, що перемогли. Поки що тренер нам нічого не говорив, але, напевно. скаже сьогодні, коли буде командний збір. Відчуття, що ми знову в грі, що претендуємо на вихід із групи, дуже впливає на емоційний стан і на атмосферу. Ми повірили у свої сили, що ми можемо це зробити. Звісно, попереду відповідальний останній поєдинок у групі. Ми дивилися матч між Данією та Нідерландами, але результат його не надто важливий, адже все залежатиме від нас».

Єгор Ярмолюк: «Маємо гарний настрій, дуже важлива для нас перемога, тож рухаємося далі. Для мене найважливіше, що ми перемогли та здобули три очки, але щоб вийти у плей-оф, нам потрібно добре зіграти в останньому матчі. Ми дивилися обидва поєдинки збірної Нідерландів на цьому турнірі і знаємо, наскільки це сильний суперник. Але ми будемо намагатися продемонструвати нашу найкращу гру».

Максим Брагару: «Настрій позитивний. Всі задоволені, адже перемогли, а це для нас найголовніше. Перший тайм із нашого боку був дуже хороший, а от у другому після забитого м'яча десь підсіли. Може, результат і не по рахунку, але все ж перемогли. Я виходжу на поле й роблю свою роботу. Десь Бог допомагає мені забивати. Це моя мета і мрія — забивати за молодіжку. Хочеться виходити в кожному поєдинку й показувати свій рівень.

У нас були два по-своєму різні матчі. Може, ми краще грали з Данією, але поступилися, а тут виграли. Ми проаналізували наші помилки в першій зустрічі й намагалися їх не робити у другій. Тепер на нас чекають Нідерланди — дуже сильна команда з якісними футболістами. Цікаво буде зіграти з таким суперником».

Свій третій поєдинок групового етапу синьо-жовті проведуть у середу, 18 червня, проти збірної Нідерландів. Матч відбудеться в Пряшеві й розпочнеться о 19:00.

Нагадаємо, молодіжна збірна України (U-21) з футболу перемогла команду Фінляндії в матчі другого туру групового етапу фінальної частини Євро-2025. Поєдинок у словацькому місті Кошице на Кошицькій футбольній арені завершився з рахунком 2:0.