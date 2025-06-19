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Український футболіст розповів про реакцію, коли у США на трибунах побачив прапор Росії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Український футболіст розповів про реакцію, коли у США на трибунах побачив прапор Росії
Смоляков перейшов до ФК «Лос-Анджелес» з «Полісся» в лютому цього року за два мільйони євро

Смоляков: Я побачив російський прапор і офігів

Український захисник Артем Смоляков, що виступає за клуб МЛС «Лос-Анджелес», розповів подробиці інциденту з російським прапором на трибунах в США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на sport-express.ua.

Захисник американського «Лос-Анджелеса» Артем Смоляков розповів, як відреагував на присутність російського прапору на трибунах після матчу відбору до Клубного чемпіонату світу з мексиканським «Клуб Америка» (2:1).

«На 60-й хвилині матчу я побачив російський прапор і офігів. Думав навіть підійти після гри й сказати: «Давай сюди прапор, щоб його не було». Проте вирішив не псувати свято команді», – розповів Смоляков для «Взбірна» .

Українець також повідомив, що вболівальник з російським прапором зв'язувався з ним, повідомивши, що більше цього не повториться.

«Вже пізніше мені написав цей вболівальник, перепросив та сказав, що більше такого не буде», – заявив Смоляков.

Смоляков перейшов до ФК «Лос-Анджелес» з «Полісся» в лютому цього року за два мільйони євро. На його рахунку один гол у дев’яти матчах за команду.

Каліфорнійці займають п'яте місце Західної конференції МЛС, маючи в своєму активі 26 очок після 16-ти зіграних матчів.

Наразі «Лос-Анджелес» виступає на Клубному чемпіонаті світу. Наступну гру американці проведуть 21 червня о першій ночі проти «Есперансу» з Туніса.

Нагадаємо, «Шахтар» дізнався свого суперника в першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи сезону 2025/26 – ним став фінський клуб «Ільвес».

Перший матч відбудеться 10 липня, а наступний – 17 липня 2025 року.

Загалом Україну в єврокубках представлятимуть чотири клуби.

У базовому реєстрі Ліги конференцій країна матиме двох делегатів. Друга команда УПЛ («Олександрія») та четверта («Полісся») стартуватимуть у другому раунді кваліфікації. Таким чином, нашим клубам для потрапляння до основної сітки потрібно буде пройти трьох суперників.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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