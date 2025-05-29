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Вперше за шість сезонів іспанські клуби не виграли жодного футбольного єврокубкового турніру

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Вперше за шість сезонів іспанські клуби не виграли жодного футбольного єврокубкового турніру
«Бетіс» зазнав поразки у фіналі Ліги конференцій від «Челсі»
фото: Reuters

Востаннє Іспанія завершувала сезон без перемоги в одному із єврокубкових турнірів у 2019 році

Іспанські футбольні клуби не виграли жодного єврокубкового турніру вперше із сезону 2018/2019. Про це повідомляє «Главком».

Напередодні «Бетіс» зазнав поразки у фіналі Ліги конференцій від «Челсі». Інші іспанські клуби у цьому сезоні не дійшли до фіналу Ліги чемпіонів, Ліги Європи чи Ліги конференцій.

Востаннє Іспанія завершувала сезон без перемоги в одному із єврокубкових турнірів у 2019 році. У 2020-му Лігу Європи виграла «Севілья», 2021-му – «Вільярреал», 2023-му – ще раз «Севілья». «Реал» переміг у Лізі чемпіонів у 2022 та 2024 роках.

Як повідомлялося, лондонський «Челсі» здобув перемогу у фіналі Ліги конференцій та став першим клубом, який є володарем усіх п'яти єврокубків

У фінальному матчі англійці з рахунком 4:1 впевнено обіграли іспанський «Бетіс».

«Бетіс» відкрив рахунок на 9-й хвилині – Еззальзулі реалізував передачу Іско, точно пробивши в кут воріт. У першому таймі іспанці створили ще кілька нагод, однак збільшити перевагу не змогли.

«Челсі» вирівняв гру в другому таймі. Спочатку Енцо Фернандес зрівняв рахунок після навісу Коула Пальмера. на 70 хвилині Ніколас Джексон вивів лондонців уперед. Джейдон Санчо забив третій гол після передачі Дьюсбері-Холла. Вже у доданий час Мойзес Кайседо оформив остаточний рахунок 4:1, асистував Фернандес.

«Бетіс» – «Челсі» 1:4

Голи: Еззальзулі (9) – Фернандес (65), Джексон (70), Санчо (83), Кайседо (90+1)

Для «Бетіса» цей фінал став дебютним в історії єврокубкових змагань.

«Челсі»: повний набір євротрофеїв

Перемога в Лізі конференцій зробила «Челсі» першим клубом в історії, який виграв усі п’ять головних єврокубків:

  • Лігу чемпіонів – 2011/12, 2020/21
  • Лігу Європи – 2012/13, 2018/19
  • Суперкубок УЄФА – 1998/99, 2021/22
  • Кубок володаря кубків – 1970/71, 1997/98
  • Лігу конференцій – 2024/2025

Нагадаємо, «Парі Сен-Жермен» вийшов до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, ставши другим фіналістом турніру.

У повторному півфінальному поєдинку, що відбувся на стадіоні «Парк де Пренс» у Парижі, команда Луїса Енріке впевнено здолала лондонський «Арсенал».

Нагадаємо, що перша гра, яка відбулася тиждень тому в столиці Великої Британії, завершилася перемогою ПСЖ з рахунком 1:0. Тож у матчі-відповіді саме «Арсенал» мав діяти агресивніше. Однак забити першими вдалося господарям поля – у середині першого тайму після розіграшу стандарту Фабіан Руїс ефектно пробив під стійку, відкривши рахунок – 1:0.

Попри численні атаки з боку англійського клубу у другому таймі, знову результативною була атака парижан – на 72-й хвилині Ашраф Хакімі подвоїв перевагу ПСЖ – 2:0.

Невдовзі Букайо Сака зумів забити у відповідь, скоротивши загальний рахунок двоматчевого протистояння, але цього виявилося недостатньо – матч завершився з рахунком 2:1 на користь французького клубу.

Раніше ми писали, що міланський «Інтер» став першим фіналістом Ліги чемпіонів, здолавши «Барселону» у драматичному матчі-відповіді з рахунком 4:3 після екстратайму.

Після результативної нічиєї 3:3 в першому поєдинку команди вийшли на поле в Мілані з однаковими шансами на вихід у фінал. Уже до перерви «Інтер» вів 2:0: спочатку Дензел Дюмфріс асистував Лаутаро Мартінесу, а наприкінці тайму Хакан Чалханоглу реалізував пенальті, призначений після перегляду VAR за фол Пау Кубарсі на Мартінесі.

Втім, у другому таймі каталонці зуміли відігратися. На 54-й хвилині Ерік Гарсія влучно пробив у дев'ятку, а вже через шість хвилин Дані Ольмо зрівняв рахунок після передачі Херарда Мартіна. На 87-й хвилині Рафінья вивів «Барсу» вперед – 3:2. Однак на третій компенсованій хвилині Франческо Ачербі після прострілу Дюмфріса відновив паритет – 3:3, перевівши гру в додатковий час.

У першому екстратаймі переможний м’яч за «Інтер» забив Давіде Фраттезі, скориставшись помилками оборони суперника. Команда Сімоне Індзагі втримала перевагу й вийшла до фіналу Ліги чемпіонів вдруге за останні три сезони.

Таким чином, у фіналі Ліги чемпіонів ПСЖ зустрінеться з міланським «Інтером». Вирішальний матч турніру пройде 31 травня на «Альянц Арені» в Мюнхені.

Теги: Прімера НОВИНИ ФУТБОЛУ

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