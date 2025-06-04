Україна з розгромної перемоги стартувала на чемпіонаті Європи з сокки

Збірна України вдруге в історії виступає на Євро з сокки

Стартовий тур Україна провела проти збірної Італії

Збірна України з сокки з перемоги розпочала виступи у груповому етапі чемпіонату Європи-2025 – 6:1 проти збірної Італії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Сокка є різновидом мініфутболу, де грають команди складами 6 на 6 два тайми по 20 хвилин. Від мініфутболу його відрізняють кількість гравців та більший розмір поля.

Прямі трансляції турніру можна переглянути на платформах Суспільне Спорт, а також місцевих каналах Суспільного.

Збірна України вдруге в історії виступає на Євро з сокки: у 2024-му вийшли з групи, але поступилися німцям у першій грі плейоф. «Синьо-жовті» потрапили у групу C, де також виступатимуть Польща, Сербія та Італія.

Стартовий тур Україна провела проти збірної Італії, яка посідає 21-ше місце у світовому рейтингу з сокки. Вже на 23-й секунді Антоніо Росс вивів збірну України вперед. Попри те, «синьо-жовті» не змогли втримати перевагу до кінця тайму, пропустивши на 16-й хвилині після добивання – 1:1.

Після перерви збірна Україна відзначилася двічі за дві хвилини: результативні удари у активі Максима Нечая та Віталія Кузьмака. До кінця матчу українці довели рахунок до розгромного завдяки голам Тимофія Буханевича, Олександра Здебеського та Євгена Мельничука й здобули перемогу – 6:1.

Євро-2025 з сокки. 1-й тур

Італія – Україна 1:6

Голи України: Росс, 1, Нечай, 23, Кузьмак, 24, Буханевич, 29, Здебеський, 33, Мельничук, 36

До плей-оф виходять топ-3 команди в групі за підсумками чотирьох турів.

Розклад матчів України на Євро-2025 з сокки

Четвер, 5 червня, 12:00. Сербія – Україна

П'ятниця, 6 червня, 16:00. Польща – Україна

Нагадаємо, 3 червня, жіноча збірна України завершила груповий етап Ліги націй гостьовим поєдинком проти Хорватії.