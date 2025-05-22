Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Клубний чемпіонат світу з футболу: де дивитися трансляцію турніру

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Клубний чемпіонат світу з футболу: де дивитися трансляцію турніру
Транслятором Клубного чемпіонату світу в Україні буде «Суспільне Спорт»
колаж: Суспільне Спорт

Участь у Клубному чемпіонаті світу-2025 візьмуть 32 команди

Клубний чемпіонат світу – один з найбільших турнірів літа 2025 року у чоловічому футболі. Цьогоріч він пройде у новому форматі з 15 червня до 13 липня на стадіонах, де уже в 2026 році триватиме чемпіонат світу серед збірних.

Участь у Клубному чемпіонаті світу-2025 візьмуть 32 команди (остання визначиться у матчі плейоф 1 червня), серед яких 12 європейських клубів. Це, зокрема, «Реал» Мадрид, «Челсі» та «Манчестер Сіті» як переможці Ліги чемпіонів минулих сезонів. Усього відбудеться 63 поєдинки, а дати турніру – з 15 червня до 13 липня.

Транслятором Клубного чемпіонату світу в Україні буде «Суспільне Спорт» – більшість матчів наживо дивіться на платформах «Суспільне Спорт» та місцевих телеканалах Суспільного.

Усі матчі наживо покаже платформа DAZN, але без українських коментарів – натомість Суспільне транслюватиме ігри з українськомовним коментатором.

Як висвітлюватиметься Клубний чемпіонат світу з футболу

  • Трансляція матчів на телеканалі й сайті Суспільне Спорт, місцевих телеканалах Суспільного (на усіх платформах);
  • Щоденні підсумкові студії за результатами ігрового дня на Суспільне Спорт;
  • Хайлайти усіх поєдинків на Youtube-каналі Суспільне Спорт;
  • Повні записи матчів на сайті Суспільне Спорт;
  • Дайджести ігрового дня у форматі «Олімпіади за 500 секунд» на Youtube-каналі Суспільне Спорт.
  • Наживо на Суспільне Спорт будуть показані усі матчі плейоф, а також усі матчі за участю українських футболістів, зокрема «Бенфіки» Анатолія Трубіна.

Детальний розклад усіх матчів, що транслюватимуться на Суспільному, буде оприлюднений після остаточного затвердження складу часників турніру – 1 червня. Тоді ж буде опублікований список коментаторів та ведучих студії.

Нагадаємо, лондонський «Тоттенгем» став тріумфатором Ліги Європи УЄФА сезону 2024/25, здолавши у фінальному матчі іншого представника Англії – «Манчестер Юнайтед».

Для обох команд, які не змогли вразити результатами в поточному розіграші англійської Прем'єр-ліги, фінал став останнім шансом завершити сезон на мажорній ноті. З огляду на це, суперники діяли максимально обережно, і перша половина зустрічі минула у рівній боротьбі.

Єдиний гол у матчі був забитий на 42-й хвилині – півзахисник «Тоттенгема» Бреннан Джонсон зумів у запеклому протистоянні проштовхнути м’яч у сітку воріт МЮ, встановивши рахунок 1:0.

Після перерви сценарій гри майже не змінився – обидві команди демонстрували боротьбу, проте без великої кількості небезпечних моментів. Попри це, «шпори» зуміли втримати мінімальну перевагу та здобути омріяну перемогу.

Цей успіх не лише приніс «Тоттенгему» євротрофей, а й відкрив двері до Ліги чемпіонів – відповідно до регламенту УЄФА, переможець Ліги Європи автоматично потрапляє до наступного розіграшу найпрестижнішого клубного турніру Європи.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Акція припала до смаку не лише фанатам, але й футболістам національної команди
Гравці збірної України з футболу провели зустріч з уболівальниками
Вчора, 10:17
Поєдинок у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo
«Тоттенгем» – «Манчестер Юнайтед»: де та коли дивитися фінал Ліги Європи
Вчора, 10:06
У 2022 році «Ворскла» стала правонаступницею харківського «Житлобуд-2»
Визначився переможець жіночого чемпіонату України з футболу
16 травня, 14:57
Синьо-гранатові з рахунком 2:0 перемогли «Еспаньйол» у матчі 36-го туру Ла Ліги та здобули звання чемпіонів Іспанії
«Барселоні» вдруге підкорилося історичне досягнення
16 травня, 12:05
Мбаппе відзначився хет-триком у матчі 35-го туру іспанської Прімери з «Барселоною»
Мбаппе підкорилося історичне досягнення
12 травня, 08:27
Поєдинок Іспанія (U-21) – Україна (U-21) пройде на арені «Санто Домінго Стедіум»
Молодіжна збірна України з футболу проведе товариську гру з Іспанією
9 травня, 16:47
«Агротех» захистив свій титул
Визначився чемпіон України з футболу серед аматорів
7 травня, 17:21
Кудічіні у 2023 році грав у благодійному поєдинку на підтримку України
У Росії анонсували участь ексодноклубника Шевченка у товариській грі у Москві
23 квiтня, 19:48
«Барселона» перемогла «Мальорку» з рахунком 1:0
«Барселона» встановила унікальне досягнення в чемпіонаті Іспанії
23 квiтня, 10:34

Новини

Клубний чемпіонат світу з футболу: де дивитися трансляцію турніру
Клубний чемпіонат світу з футболу: де дивитися трансляцію турніру
Легенда «Реала» може залишити клуб – ЗМІ
Легенда «Реала» може залишити клуб – ЗМІ
«Нікчемні команди». Британський журналіст розкритикував фінал Ліги Європи
«Нікчемні команди». Британський журналіст розкритикував фінал Ліги Європи
Відбір на чемпіонат Європи з баскетболу 3х3: збірна України дізналася суперників
Відбір на чемпіонат Європи з баскетболу 3х3: збірна України дізналася суперників
Український плавець анонсував участь в «допінговій Олімпіаді», яку фінансує син Трампа
Український плавець анонсував участь в «допінговій Олімпіаді», яку фінансує син Трампа
Де дивитися чемпіонат Європи зі стрибків у воду: розклад трансляцій
Де дивитися чемпіонат Європи зі стрибків у воду: розклад трансляцій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
225K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 травня: ситуація на фронті
84K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 травня 2025
55K
Трамп повідомив лідерам ЄС, чому Путін не припинить війну
46K
Колишній лікар Білого дому оцінив, скільки Джо Байдену залишилося жити
24K
Крупа винайняла апартаменти, аби з'їхати з СІЗО
19K
Хто наводив ракети на КБ «Луч»? Суд поставив крапку у конфлікті генерала Кривоноса і Держаудитслужби

Новини

Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
Вчора, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
Вчора, 03:27
Візит кронпринца Норвегії до України, ухвалення санкцій проти РФ. Головне за 20 травня
20 травня, 20:59
Розмова Трампа та Путіна, запуск фонду ЄС для переозброєння України. Головне за 19 травня
19 травня, 21:23
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua