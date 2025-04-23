Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Барселона» встановила унікальне досягнення в чемпіонаті Іспанії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
«Барселона» встановила унікальне досягнення в чемпіонаті Іспанії
«Барселона» перемогла «Мальорку» з рахунком 1:0
фото: Reuters

«Барселона» у першому таймі матчу проти «Мальорки» завдала 24 ударів і не забила жодного гола

«Барселона» встановила рекорд чемпіонату Іспанії з футболу за кількістю ударів без голів у першому таймі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Opta.

«Барселона» у першому таймі матчу 33-го туру чемпіонату Іспанії проти «Мальорки» завдала 24 ударів (п'ять у площину) і не забила жодного гола. Це рекорд Ла Ліги за кількістю ударів без голів у першій половині зустрічі.

«Барселона» все ж перемогла з рахунком 1:0. Гол на 46-й хвилині забив Дані Ольмо.

Каталонці набрали 76 очок і посідають перше місце у турнірній таблиці.

Нагадаємо, 16 квітня визначилися всі півфіналісти Ліги чемпіонів.

«Реал» Мадрид – «Арсенал» 1:2 (1:5 за сумою двох матчів)

«Реал» Мадрид не зміг подолати «Арсенал» у матчі-відповіді на «Сантьяго Бернабеу», поступившись з рахунком 1:2. Після поразки 0:3 в першій грі, мадридці спробували створити камбек, однак тактична майстерність «Арсенала» виявилася на висоті.

Арсенал перший гол забив саме зусиллями Букаю Саки, який вразив ворота в першому таймі. Вінісіус Жуніор зміг зрівняти рахунок для «Реала», але вже в кінці матчу Габріель Мартінеллі забив другий гол, що вивело «Арсенал» до півфіналу.

Загальний рахунок двоматчевого протистояння – 5:1 на користь лондонців. Це перший вихід «Арсенала» до півфіналу Ліги чемпіонів з 2009 року.

«Інтер» Мілан – «Баварія» Мюнхен 2:2 (4:3 за сумою двох матчів)

«Інтер» Мілан зіграв внічию з «Баварією» 2:2 у матчі-відповіді, і це дало італійцям загальну перемогу з рахунком 4:3 за сумою двох матчів. У першій грі «Інтер» здобув мінімальну перемогу 2:1, що створило невелику перевагу перед домашнім матчем.

1/2 фіналу Ліги чемпіонів

  • «Арсенал» – «Парі Сен-Жермен»
  • «Інтер» Мілан – «Барселона»

Перші матчі півфіналу відбудуться 29 і 30 квітня 2025 року, а матчі-відповіді – 6 і 7 травня 2025 року. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня 2025 року на «Альянц Арені» в Мюнхені.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мбаппе не відзначився результативними діями в матчах проти «Валенсії», «Алавеса», «Реал Сосьєдад» та «Арсенала»
Вперше за сім років Мбаппе лишився без результативних дій у п'яти матчах поспіль
17 квiтня, 10:29
На рахунку українця 16 голів і 3 асисти у 41 матчі у складі «Роми»
Як чужорідне тіло. Італійські футбольні зірки оцінили гру Довбика у «Ромі»
16 квiтня, 18:44
Суперницями українок стануть однолітки з Хорватії, Угорщини та Марокко
Дівоча збірна України зіграє на Турнірі розвитку УЄФА в Хорватії
15 квiтня, 13:07
Кількість учасників Олімпіади з баскетболу 3х3 буде збільшена з 8 до 12 команд
МОК збільшив кількість збірних з баскетболу 3х3 на Олімпіаді-2028
11 квiтня, 10:44
Мілевський та Алієв зробили фото з Будановим
Буданов зустрівся з Мілевським та Алієвим (фото)
9 квiтня, 20:02
«Арсенал» став головним фаворитом Ліги чемпіонів
Суперкомп'ютер назвав нового головного фаворита Ліги чемпіонів
9 квiтня, 12:38
Чоловіча збірна України посідає 9-те місце у рейтингу ФІФА
ФІФА оновила рейтинги збірних із футзалу: яке місце посідає Україна
6 квiтня, 12:59
Наразі система напівавтоматичного визначення офсайду використовується у чемпіонаті Італії та Лізі чемпіонів
У чемпіонаті Англії запровадять систему напівавтоматичного визначення офсайду
1 квiтня, 19:36
Єгор Ярмолюк став першим дебютантом збірної України у 2025 році
Ярмолюк став одинадцятим дебютантом збірної України за часів Реброва
24 березня, 13:11

Новини

Матір 12-річної російської фігуристки звинуватила тренера у домаганнях до доньки
Матір 12-річної російської фігуристки звинуватила тренера у домаганнях до доньки
Кубок України з футболу: де дивитися півфінальні поєдинки
Кубок України з футболу: де дивитися півфінальні поєдинки
Стали відомі нові дати матчів Серії А, які були перенесені через смерть Папи Римського
Стали відомі нові дати матчів Серії А, які були перенесені через смерть Папи Римського
«Барселона» встановила унікальне досягнення в чемпіонаті Іспанії
«Барселона» встановила унікальне досягнення в чемпіонаті Іспанії
Юні українські шахісти здобули дві нагороди на чемпіонаті світу
Юні українські шахісти здобули дві нагороди на чемпіонаті світу
Був снайпером, воював у Бучі та Ірпені. ЗСУ ліквідували титулованого російського боксера
Був снайпером, воював у Бучі та Ірпені. ЗСУ ліквідували титулованого російського боксера

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
206K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 квітня 2025
45K
Вибори Папи Римського. Фаворит букмекерських прогнозів значно перегнав конкурентів
27K
Депутат Держдуми Валуєв влаштував істерику через звернення Гашека до МОК
17K
Нема прогресу розслідування. Суд пояснив, чому різко зменшив заставу для ексголови МСЕК Крупи
13K
Працівник ТЦК, відповідальний за бронювання, отримав від Хмельницької міськради гроші на трикімнатну квартиру

Новини

23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
21 квiтня, 21:18
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 квiтня, 05:49
Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
20 квiтня, 04:43
Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
19 квiтня, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
18 квiтня, 14:32

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua