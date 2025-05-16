Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Визначився переможець жіночого чемпіонату України з футболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Визначився переможець жіночого чемпіонату України з футболу
У 2022 році «Ворскла» стала правонаступницею харківського «Житлобуд-2»

«Ворскла» втретє поспіль виграла жіночий чемпіонат України з футболу

У жіночому чемпіонаті України з футболу завершилися матчі останнього, 10-го туру другого етапу змагань. За їхніми підсумками визначилася чемпіонка України, якою втретє поспіль стала полтавська «Ворскла». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

За тур до кінця у чемпіонській групі «Ворскла» йшла першою у таблиці й мала у активі 49 очок у активі після 19 матчів, не зазнавши жодної поразки – 15 перемог й чотири нічиї. Полтавки мали три очки відриву від другого «Металіста 1925» й кращу різницю голів (59 проти 50), через що, їм потрібно було у останньому турі не програти «Шахтарю» для здобуття титулу.

«Ворскла» здобула перемогу над донеччанками (2:0), і попри виграш «Металіста 1925» над «Ладомиром», виграла третій поспіль жіночий чемпіонат України й загалом – шостий в історії.

Результати останнього туру Вищої ліги 2024/25

  • «Ворскла» – «Шахтар» 2:0
  • «Металіст 1925» – «Ладомир» 5:0
  • «Колос» – «Сістерс» 3:0
  • «Кривбас» – «Оболонь» 2:1
  • «Пантери» – «ЕМС-Поділля» 2:1

У 2022 році «Ворскла» стала правонаступницею харківського «Житлобуд-2». Другу путівку у кваліфікацію жіночої Ліги чемпіонів отримав «Металіст 1925», а місце у дебютному розіграші Ліги Європи посів «Колос».

Місця у зоні вильоту посіли «Оболонь» та «ЕМС Поділля», які стали 10-ми й 11-ми у групі вибування відповідно.

Вища ліга серед жінок 2024/25: фінальна турнірна таблиця

Чемпіонська група:

  1. «Ворскла» – 52 очки (20 матчів), 63:2 (різниця голів)
  2. «Металіст 1925» – 49 (20), 62:7
  3. «Колос» – 43 (20), 55:13
  4. «Сістерс» – 31 (20), 35:26
  5. «Шахтар» – 24 (20), 25:36
  6. «Ладомир» – 12 (20), 17:55

Група вибування:

7. «Кривбас» – 31 (18) 39:30

8. «Полісся» – 23 (18), 46:45

9. «Пантери» – 22 (18), 17:57

10. «Оболонь» – 9 (18), 11:43

11. «ЕМС-Поділля» – 7 (18), 13:69

Як повідомлялося, «Шахтар» переміг «Динамо» і здобув Кубок України 2024/2025.

У середу, 14 травня, у матчі фіналу Кубка України з футболу зіграли донецький «Шахтар» і київське «Динамо». 14-разовий тріумфатор кубка «Шахтар» захищав свій титул у протистоянні з «Динамо», яке здобувало цей трофей 13 разів в історії.

Першим на 43-й хвилині відкрив рахунок Андрій Ярмоленко. На 64-й хвилині Кауан Еліас з передачі Аліссона Сантани зрівняв рахунок для «гірників». Гру було переведено в овертайм, в якому голу так і не вдалося дочекатися.

Донецька команда обіграла «Динамо» у серії пенальті (6:5), вирішальний пенальті не забив Олександр Караваєв.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ жіночий футбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Яблонський у 2025 році підписав контракт з Міноборони РФ
Ліквідація ЗСУ ексгравця молодіжної збірної України з футзалу: стали відомі деталі
17 квiтня, 09:09
Неймар вийшов у старті «Сантоса» у лізі вперше після повернення до клубу
Покинув поле в сльозах. Неймар через травму не зміг дограти матч чемпіонату Бразилії
17 квiтня, 09:51
Ігор Суркіс та його онук Сашко роблять вправи з футбольним м'ячем
Росте новий «динамівець»? Донька Суркіса показала, як дід тренує онука
17 квiтня, 10:41
У другому таймі «Динамо» перевернуло гру
Кубок України: «Динамо» та «Буковина» визначили першого фіналіста
23 квiтня, 17:53
На українських легіонерів чекають непрості поєдинки
Вікенд для легіонерів збірної України: кубковий фінал Луніна та гра Довбика з «Інтером»
26 квiтня, 12:39
Трансгендери з 1 червня 2025 року не зможуть грати у жіночому футболі в Англії
В Англії трансгендерам заборонили брати участь у змаганнях жіночих футбольних команд
1 травня, 14:54
Фінал Ліги Європи пройде 21 травня на стадіоні «Сан Мамес» у Більбао, Іспанія
Визначилися фіналісти Ліги Європи та Ліги конференцій
9 травня, 10:15
Раулю Асенсіо були пред'явлені звинувачення у записі та розповсюдженні секс-відео
Суд відкрив справу проти зірки «Реала» – підозрюється у поширенні інтимного відео з неповнолітньою
Вчора, 09:54
У фіналі «Болонья» перемогла «Мілан»
«Болонья» вперше за 51 рік здобула Кубок Італії
Вчора, 10:48

Новини

Вікенд для легіонерів збірної України: фінал Яремчука та боротьба за чемпіонство Трубіна
Вікенд для легіонерів збірної України: фінал Яремчука та боротьба за чемпіонство Трубіна
Визначився переможець жіночого чемпіонату України з футболу
Визначився переможець жіночого чемпіонату України з футболу
Тимощуку повідомлено про підозру у фінансуванні військових підрозділів РФ
Тимощуку повідомлено про підозру у фінансуванні військових підрозділів РФ
УЄФА розкритикувала президента ФІФА за участь у турне Трампа
УЄФА розкритикувала президента ФІФА за участь у турне Трампа
Ребров прокоментував перемогу «Шахтаря» у Кубку України
Ребров прокоментував перемогу «Шахтаря» у Кубку України
Керівництво «Лейкерс» ухвалило рішення щодо подальшого майбутнього Леня – ЗМІ
Керівництво «Лейкерс» ухвалило рішення щодо подальшого майбутнього Леня – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
221K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 травня: ситуація на фронті
82K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 травня 2025
44K
Телефон дочки скандального судді Вовка став доказом у справі Дубінського
44K
Україна втратила F-16 під час нічної атаки: Повітряні сили повідомили про долю пілота
27K
У Стамбулі завершилась зустріч глави МЗС Туреччини та російської делегації
19K
Найкращий момент перемогти російську імперію – це зараз

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:43
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
Вчора, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
14 травня, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37
В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
12 травня, 20:30

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua