Мессі отримав пропозицію від провідного клубу, від якої не зможе відмовитися
«Парі Сен-Жермен» запропонував капітану збірної Аргентини трирічний контракт
Ліонель Мессі, у якого влітку завершується контракт з «Барселоною» і який каталонський клуб хоче продовжити, отримав пропозицію від французького «Парі Сен-Жермен». Півфіналіст Ліги чемпіонів пропонує 33-річному капітану збірної Аргентини контракт, від якого аргентинець не зможе відмовитися. Про це повідомляє TNT Sports.
У виданні вважають, що Мессі запропонують початкову угоду на два роки з можливістю продовження ще на один сезон на таких фінансових умовах, які клуб з Франції вважає фантастичними.
Ймовірність переходу зросла після того, як форвард «ПСЖ» Неймар уклав нову угоду з клубом.
У поточному сезоні Мессі взяв участь в 42 зустрічах за «Барселону», в яких відзначився 33 забитими м'ячами і 14 результативними передачами.
Forbes поставив 33-річного Мессі на третє місце серед найбільш високооплачуваних спортсменів у 2020 році. Тоді він заробив $104 млн у вигляді зарплати і бонусів.
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