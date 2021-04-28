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    Мессі отримав пропозицію від провідного клубу, від якої не зможе відмовитися

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    Ліонель Мессі, ймовірно, опиниться в Парижі - Мессі отримав пропозицію від провідного клубу, від якої не зможе відмовитися
    Ліонель Мессі, ймовірно, опиниться в Парижі
    Фото з відкритих джерел

    «Парі Сен-Жермен» запропонував капітану збірної Аргентини трирічний контракт

    Ліонель Мессі, у якого влітку завершується контракт з «Барселоною» і який каталонський клуб хоче продовжити, отримав пропозицію від французького «Парі Сен-Жермен». Півфіналіст Ліги чемпіонів пропонує 33-річному капітану збірної Аргентини контракт, від якого аргентинець не зможе відмовитися. Про це повідомляє TNT Sports.

    У виданні вважають, що Мессі запропонують початкову угоду на два роки з можливістю продовження ще на один сезон на таких фінансових умовах, які клуб з Франції вважає фантастичними.

    Ймовірність переходу зросла після того, як форвард «ПСЖ» Неймар уклав нову угоду з клубом.

    У поточному сезоні Мессі взяв участь в 42 зустрічах за «Барселону», в яких відзначився 33 забитими м'ячами і 14 результативними передачами.

    Forbes поставив 33-річного Мессі на третє місце серед найбільш високооплачуваних спортсменів у 2020 році. Тоді він заробив $104 млн у вигляді зарплати і бонусів.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі ФК Парі Сен-Жермен
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