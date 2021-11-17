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    Збірна України встановила унікальне досягнення у відборі до чемпіонату світу з футболу

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    Збірна України вийшла до плей-оф відбору чемпіонату світу - Збірна України встановила унікальне досягнення у відборі до чемпіонату світу з футболу
    Збірна України вийшла до плей-оф відбору чемпіонату світу
    Фото: УЄФА

    Наша національна команда першою в світі вийшла з групи з двома перемогами в активі

    Перемігши Боснію і Герцеговину в останньому турі відбірного турніру чемпіонату світу з футболу (2:0), збірна України встановила унікальне досягнення. Нашій команді знадобилося найменше перемог для виходу до плей-офф європейської кваліфікації з 1998 року, коли в чемпіонаті світу почали брати участь 32 команди.

    У 1998 році Угорщина виграла 3 матчі у групі відбору, але поступилася Сербії та Чорногорії у плей-офф (1:12 за сумою 2 зустрічей), нагадує «Трибуна».

    Раніше 2 місця з 2 перемогами займали Норвегія (ЧС-2010) і Данія (ЧС-2014), але вони були гіршими серед команд, що посіли другі місця в групах і не виходили в плей-оф.

    У поточній кваліфікації Італії та Уельсу вистачило 4 перемоги, щоб потрапити до 2-го раунду кваліфікації. Вони найближчі до України за цим показником серед других команд у відбірних групах.

    Серед переможців груп найменше перемог у Швейцарії та Франції – по 5.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу Збірна України
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    Збірна України встановила унікальне досягнення у відборі до чемпіонату світу з футболу