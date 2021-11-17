Допінговий скандал. В уряді сподіваються, що Україну пощадять

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт запевняє, що наш антидопінговий центр надає ВАДА всю інформацію, яку зібрали після зміни його керівництва

24 листопада в Парижі відбудеться засідання Ради засновників Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА), на якому, ймовірно, розглянуть питання щодо визнання статусу відповідності України антидопінговому кодексу. Від прийнятого на цьому засіданні рішення залежатиме, яке покарання понесе країна за виявлені порушення. Раніше ВАДА виявила, що місцевий Національний антидопінговий центр заздалегідь інформував українських спортсменів про прибуття офіцерів для взяття проб. Які кроки для уникнення або пом’якшення санкцій робить країна, в інтерв’ю «Главкому» розповів міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт.

«Після оприлюднення результатів операції «Геркулес» було направлено звернення від мене до керівництва ВАДА із запевненням про рішучі кроки у зв’язку з виявленими порушеннями, – каже Гутцайт. – Також керівництво ВАДА поінформоване про результати засідання Наглядової ради Центру антидопінгового контролю, зокрема звільнення всіх причетних і готовність співпраці від всіх суб’єктів спортивного руху України. Відповідні консультації із визначеними керівництвом ВАДА експертами тривають. Також зауважу, що наш антидопінговий центр надає ВАДА всю інформацію, яку зібрали після зміни його керівництва».

Також Вадим Гутцайт порівняв ситуації з порушенням антидопінгового кодексу в Україні і Росії. Спортсменам з країни-агресора, нагадаємо, заборонено виступати під своїм прапором, використовувати державні символи. Більше того, на зимовій Олімпіаді в Пекіні навіть не згадуватиметься назва «Росія».

«У нас, слава Богу, такого нема, просто, дійсно, були певні порушення. Тому ми сподіваємося, що ця ситуація не є настільки критичною, як було у випадку з Росією. Але я не хочу зараз говорити про можливі наслідки. Сподіваюся, все обійдеться, адже ВАДА бачить, як ми збентежені цим випадком і робимо все, щоб виправити помилки наших попередників», – розповів Гутцайт.

Всесвітня антидопінгова агенція (ВАДА) звинуватила Національний антидопінговий центр (НАДЦ) у порушенні Кодексу організації. 24 листопада на засіданні Ради засновників ВАДА в Парижі постане питання про визнання статусу відповідності України антидопінговому кодексу.

Наші спортивні федерації опиняться на межі, за якою проглядається ганебна перспектива бути викинутим за межі спортивного життя світу. Про те, що вже на зимовій Олімпіаді в Пекіні, яка пройде в лютому наступного року, українці будуть позбавленні можливості виступати під синьо-жовтим прапором, мова ще не йде, але вже на наступних Іграх, у Парижі-2024, такий варіант більш, ніж реальний.