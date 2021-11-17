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    На чемпіонат світу з футболу вийшли 13 збірних

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    Ліонель Мессі зіграє на чемпіонаті світу - На чемпіонат світу з футболу вийшли 13 збірних
    Ліонель Мессі зіграє на чемпіонаті світу
    фото з відкритих джерел

    Учасниками фінальної частини стали Нідерланди і Аргентина

    За підсумками матчів 26 листопада визначилися ще дві збірні, які забезпечили собі участь у фінальній частині чемпіонату світу. Останню пряму путівку від Європи виборола команда Нідерландів, яка здолала Норвегію (2:0) і випередила Туреччину, яка в підсумку потрапила в плей-оф.

    За океаном достроково вийшла до фіналу збірна Аргентини. Команда Ліонеля Мессі зустрічала з Бразилією і досягла нічиєї – 0:0. Цього очка вистачило, щоб оформити путівку в Катар. Раніше з завданням пройти кваліфікацію впоралася Бразилія.

    Ліонель Мессі вийшов на поле у стартовому складі та зіграв усі 90 хвилин.

    Загалом вже відомі 13 збірних, які зіграють у фінальній частині. Це господар Мундіалю Катар, Бразилія і Аргентина, а також 10 європейських команд – Німеччина, Данія, Франція, Нідерланди, Швейцарія, Бельгія, Сербія, Хорватія, Англія та Іспанія.

    Ще три команди від Європи визначаться після стикових матчів у березні. Там зіграє і збірна України.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу Збірна України
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    На чемпіонат світу з футболу вийшли 13 збірних