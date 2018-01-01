Колишній гравець «Динамо» провалив медобстеження в Польщі

Медики не рекомендували «Сандеції» підписувати українця.

Український футболіст Валерій Федорчук не пройшов медичне обстеження у польському футбольному клубі «Сандеція». Про це повідомляє прес-служба польського клубу. 29-річний гравець проходив медичні тести в ортопедичному центрі. За результатами обстеження медики не рекомендували «Сандеції» підписувати українця. Нагадаємо, що