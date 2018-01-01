Колишній гравець «Динамо» провалив медобстеження в Польщі
- Сьогодні, 12:04
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Валерій Федорчук. Фото: ФК Сандеція
Медики не рекомендували «Сандеції» підписувати українця.
Український футболіст Валерій Федорчук не пройшов медичне обстеження у польському футбольному клубі «Сандеція».
Про це повідомляє прес-служба польського клубу.
29-річний гравець проходив медичні тести в ортопедичному центрі.
За результатами обстеження медики не рекомендували «Сандеції» підписувати українця.
Нагадаємо, що колишній півзахисник київського «Динамо» Валерій Федорчук влітку 2017 року став гравцем рівненського «Вереса», який залишив по ходу сезону.
Джерело: ua-football.com