Два польські клуби борються за українського півзахисника
- Сьогодні, 10:29
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Олег Федорчук. Фото: Футбол 24
Польський клуб зацікавлений у підписанні гравця та запросив українця пройти медогляд
Екс-півзахисник «Дніпра» та «Вереса» Валерій Федорчук може продовжити кар'єру у польській «Сандеції».
Про це повідомляє dts24.pl.
Польський клуб зацікавлений у підписанні гравця та запросив українця пройти медогляд.
Також раніше лунала інформація про те, що підписати Федорчука хоче інший польський клуб «Арка».
Джерело: Футбол 24