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    Два польські клуби борються за українського півзахисника

    Польський клуб зацікавлений у підписанні гравця та запросив українця пройти медогляд
    Екс-півзахисник «Дніпра» та «Вереса» Валерій Федорчук може продовжити кар'єру у польській «Сандеції». Про це  повідомляє dts24.pl. Польський клуб зацікавлений у підписанні гравця та запросив українця пройти медогляд. Також раніше лунала інформація про те, що підписати Федорчука хоче інший польський клуб
    • Сьогодні, 10:29
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    Олег Федорчук. Фото: Футбол 24
    Олег Федорчук. Фото: Футбол 24

    Польський клуб зацікавлений у підписанні гравця та запросив українця пройти медогляд

    Екс-півзахисник «Дніпра» та «Вереса» Валерій Федорчук може продовжити кар'єру у польській «Сандеції».

    Про це  повідомляє dts24.pl.

    Польський клуб зацікавлений у підписанні гравця та запросив українця пройти медогляд.

    Також раніше лунала інформація про те, що підписати Федорчука хоче інший польський клуб «Арка».

    Джерело: Футбол 24

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