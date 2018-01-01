Два польські клуби борються за українського півзахисника

Польський клуб зацікавлений у підписанні гравця та запросив українця пройти медогляд

Екс-півзахисник «Дніпра» та «Вереса» Валерій Федорчук може продовжити кар'єру у польській «Сандеції». Про це повідомляє dts24.pl. Польський клуб зацікавлений у підписанні гравця та запросив українця пройти медогляд. Також раніше лунала інформація про те, що підписати Федорчука хоче інший польський клуб