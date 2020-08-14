Колишній лідер «Шахтаря» став футболістом лондонського «Арсеналу»



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В 2016 році Вілліана було визнано кращим футболістом «Челсі» Світлина - сайт ФК Арсенал

Півзахисник Вілліан спробує повернути «Арсенал» до боротьби за трофей Англійської Прем’єр-ліги

Відомий українським уболівальникам 32-річний півзахисник Вілліан на правах вільного агенту перейшов до лондонського «Арсеналу.

Останні сім сезонів футболіст збірної Бразилії провів у складі «Челсі». Наступні три роки своєї кар’єри спортсмен відіграє за «канонірів». Саме на такий термін підписана угода між вінгером та клубом.

«Я вважаю, що його перехід дійсно може мати для нас значення», - сказав наставник «Арсеналу» Мікель Артета. «Ми спостерігали за ним протягом останніх декількох місяців, у нас був чіткий намір посилити позиції атакуючого півзахисника і вінгера. Вілліан гравець, який дає нам велику універсальність, він може грати на трьох або чотирьох різних позиціях. У нього є досвід виступів по всьому футбольному світі, але він як і раніше прагне приїхати сюди і додати свій вклад в те, щоб клуб опинився там, де йому належить бути. Я був дуже вражений усіма бесідами, які я провів з ним, і тим, як сильно він хотів приїхати».

Вілліан починав кар’єру в бразильському ФК «Корінтіанс», а потім перейшов в донецький «Шахтар» в серпні 2007 року. За шість років роботи в цій команді він виграв чотири чемпіонські титули Української Прем'єр-ліги і Кубок УЄФА в 2009 році. Чотири роки по тому він мав досвід виступів з «Анжі», перш ніж приєднатися до «Челсі» з яким виграв Прем'єр-лігу і Кубок Ліги в другому сезоні в Англії.

За свої сім років в «Челсі» Вілліан виграв два титули Прем'єр-ліги, Кубок Англії і Лігу Європи. За цей час він зіграв 339 матчів, забивши 63 м'ячі і 56 віддав результативних передач.

Зазначимо, що у минулому сезоні футболіст взяв участь в 47 матчах «Челсі», забивши 11 голів і зробивши 9 результативних передач.

Новий клуб бразильця крайнього сезон посів тільки восьмий рядок в турнірній таблиці та виступить у Лізі Європи.

Джерело: ФК Арсенал