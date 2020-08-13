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    В Білорусі затримано футболіста «БАТЕ»

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    Сарока провів 14 поєдинків у формі національної збірної Білорусі - В Білорусі затримано футболіста «БАТЕ»
    Сарока провів 14 поєдинків у формі національної збірної Білорусі
    Світлина - belnovosti

    Нападник «БАТЕ» Сарока перестав виходити на зв’язок

    Форвард ФК «БАТЕ» Антон Сарока був затриманий силовиками увечері 11 серпня, повідомляє «pressball.by».

    Видання стверджує, що Сарока, який весь вчорашній день не виходив на зв'язок, був затриманий силовиками у зв’язку із заворушеннями в країні на тлі виборів президента.

    У нинішньому сезоні Сарока провів п’ять матчів за «БАТЕ» в білоруській першості та відзначився двома забитими м’ячами. Також гравець виступав у складі бельгійського ФК «Локерен» у сезоні 2018-19 років (17 матчів, один гол).

    Раніше підтвердилася інформація, що 11-го серпня було затримано й інших спортсменів. В Молодечно силовики затримали хокеїста «Динамо-Молодечно» Іллю Литвинова, а також бійця ММА Олексія Кудіна.

    Відзначимо, що після виборів президента Білорусі були перенесені поєдинки футбольного чемпіонату країни. Нарізі лідером турнірної таблиці є ФК «Шахтар» Солігорськ, яким керує українець Юрій Вернидуб. Клуб має 43 бали та випереджає на три очки «БАТЕ».

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Юрій Вернидуб ФК БАТЕ ФК «Шахтар» (Солігорськ) ХК «Динамо-Молодечно» ФК «Локерен»
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