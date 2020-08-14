Обіграв півкоманди: Англійська Прем’єр-ліга назвала автора кращого голу сезону



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Сон Хин Мін з м'ячем Світлина - thestatesman.com

Гравець «Тоттенхема» оформив найефектніший гол Прем’єр-ліги

Англійська Прем'єр-ліга визначила ім’я автора найкращого голу сезону, який завершився, повідомляє Англійська Прем’єр-ліга.

Нагорода дісталася нападнику «Тоттенхема» Сон Хин Міну. У матчі 16-го туру першості з «Бернлі», який відбувся 7 грудня минулого року, кореєць за рахунку 2:0 оформив ефектний прохід. На своєму шляху кореєць обіграв шістьох футболістів і пробив голкіпера «Бернлі».

Всього в рамках Прем’єр-ліги в попередньому сезоні кореєць провів 30 матчів, забивши 11 голів і віддав 11 результативних передач.

Зауважимо, що новий сезон чемпіонату Англії відбудеться з 12 вересня.

Джерело: Англійська Прем'єр-ліга