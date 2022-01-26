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    Колишній тренер збірної застеріг Шевченка від легковажного бажання очолити збірну Польщі

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    Андрію Шевченку, на думку Йожефа Сабо, варто відпочити - Колишній тренер збірної застеріг Шевченка від легковажного бажання очолити збірну Польщі
    Андрію Шевченку, на думку Йожефа Сабо, варто відпочити
    фото з відкритих джерел

    Йожеф Сабо вважає, що його колишньому підопічному варто відпочити

    Експерт і колишній тренер збірної України Йожеф Сабо дав оцінку роботі Андрія Шевченка у «Дженоа» та висловився про його перспективи очолити збірну Польщі.

    «Я думав, що Андрій Шевченко домовився з керівництвом «Дженоа» про покупку щонайменше трьох-чотирьох чи п'яти футболістів для посилення. Але нікого не купили. А команда тим часом перебуває на передостанньому місці. Як на мене, «Дженоа» вже не врятується від вильоту.

    Щодо нового варіанту для Шевченка, про який останніми днями всі тільки й говорять – збірної Польщі, – то я не вірю. Якщо він людина розумна, то зараз нікуди не піде. Йому необхідно висидіти якийсь період, подумати над тим, що зробив і навіщо, чи правильно вчинив, пішовши в «Дженоа», Шевченку треба відпочити. А вже потім із новими силами та свіжим поглядом кудись поїхати», – цитує Сабо Meta-ratings.

    Раніше ми повідомляли, що Шевченко у збірній Польщі зароблятиме 2,5 млн євро на рік.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко Йожеф Сабо
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    Колишній тренер збірної застеріг Шевченка від легковажного бажання очолити збірну Польщі