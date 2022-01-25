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    В Україні з’явився «новий Кличко». У непереможного важковаговика зріст 207 см (фото)

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    Олександр Захожий може стати зіркою боксу - В Україні з’явився «новий Кличко». У непереможного важковаговика зріст 207 см (фото)
    Олександр Захожий може стати зіркою боксу
    фото з відкритих джерел

    Захожий провів на профі-рингу 16 поєдинків і в усіх здобув перемогу

    Боксер із Запоріжжя Олександр Захожий провів перший за останні дев’ять місяців поєдинок і знову змусив про себе говорити. В Німеччині здоровань зі зростом 207 см зустрічався з чехом Павелом Сеуром і відправив його у нокаут звичайним джебом. Цей бій став 16-м для українця на профі-рингу, 12 з них він виграв нокаутом.

    Слід зазначити, що чех дуже міцний горішок, проте за перші три раунди тричі побував у нокдауні і рефері змушений був зупинити сутичку.

    Спеціалісти одразу відзначили, що джебом Захожий працює не гірше за Володимира Кличка, який цей прийом довів до досконалості. Вражають і габарити Мисливця (прізвисько Захожого) – він вище і за Віталія, і за Володимира.

    Захожий з чемпіоном світу Олександром Усиком
    Захожий з чемпіоном світу Олександром Усиком

    Захожому – 28 років. В його активі перемога нокаутом над Кевіном Джонсоном, якого Володимир Кличко переміг рішенням суддів. Також запорожець відправив у нокаут чеха Томаша Мразека, якого свого часу не зміг відправити на настил рингу Тайсон Ф’юрі.

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    Теги: Олександр Захожий Володимир Кличко бокс
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    В Україні з’явився «новий Кличко». У непереможного важковаговика зріст 207 см (фото)