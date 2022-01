В Україні з’явився «новий Кличко». У непереможного важковаговика зріст 207 см (фото)

Боксер із Запоріжжя Олександр Захожий провів перший за останні дев’ять місяців поєдинок і знову змусив про себе говорити. В Німеччині здоровань зі зростом 207 см зустрічався з чехом Павелом Сеуром і відправив його у нокаут звичайним джебом. Цей бій став 16-м для українця на профі-рингу, 12 з них він виграв нокаутом.

Слід зазначити, що чех дуже міцний горішок, проте за перші три раунди тричі побував у нокдауні і рефері змушений був зупинити сутичку.

Heavyweight Sascha Zakhozhyi (16-0, 12 KO’s) scores a knockdown in the 2nd & two more in the 3rd forcing a TKO-3 stoppage victory over Pavel Sour (14-7) in Karlsruhe, Germany pic.twitter.com/7TI6BzB0F7