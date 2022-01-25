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    З’явилися відео та фото трагедії з футбольного матчу Кубку Африки. Кількість жертв зросла

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    Матч в Камеруні завершився трагедією - З’явилися відео та фото трагедії з футбольного матчу Кубку Африки. Кількість жертв зросла
    Матч в Камеруні завершився трагедією
    фото з відкритих джерел

    Серед загиблих є одна дитина, десятки постраждалих перебувають у лікарнях

    Трагедією завершився матч 1/8 фіналу Кубку Африки, який приймає Камерун. У столиці Яунде господарі приймали збірну Коморських островів. Прохід на трибуни через коронавірус був обмежений, але навіть якщо б обмеження не ввели, кількість бажаючих потрапити на вільні місця стадіону все одно б перевищувала можливості арени в кілька разів.

    Як повідомляє ВВС, кількість жертв зросла до восьми людей. Десятки людей перебувають у лікарнях.

    На шляху на арену хтось з уболівальників падав, інших штовхали на них. За даними міністерства охорони здоров'я Камеруну, серед загиблих є одна дитина, ще кілька підлітків знепритомніли.

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    Стадіон вміщує 60 тисяч людей, але через ковідні обмеження він мав бути заповнений не більше ніж на 80 відсотків. Офіційні представники матчу заявили, що на гру намагалися прорватися близько 50 тисяч уболівальників.

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    Теги: трагедія НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    З’явилися відео та фото трагедії з футбольного матчу Кубку Африки. Кількість жертв зросла