З’явилися відео та фото трагедії з футбольного матчу Кубку Африки. Кількість жертв зросла

Серед загиблих є одна дитина, десятки постраждалих перебувають у лікарнях

Трагедією завершився матч 1/8 фіналу Кубку Африки, який приймає Камерун. У столиці Яунде господарі приймали збірну Коморських островів. Прохід на трибуни через коронавірус був обмежений, але навіть якщо б обмеження не ввели, кількість бажаючих потрапити на вільні місця стадіону все одно б перевищувала можливості арени в кілька разів.

Як повідомляє ВВС, кількість жертв зросла до восьми людей. Десятки людей перебувають у лікарнях.

Tragic news in from Cameroon, at least 6 people dying after a stampede outside Cameroon's African Cup of Nations game against Comoros



[Associated Press]

Cc: Benjamin Willie Graham #AFCON2021#CalebYeslordWorld pic.twitter.com/IyuPMiHJNl — Caleb Yeslord (@caleb_yeslord) January 24, 2022

На шляху на арену хтось з уболівальників падав, інших штовхали на них. За даними міністерства охорони здоров'я Камеруну, серед загиблих є одна дитина, ще кілька підлітків знепритомніли.

Стадіон вміщує 60 тисяч людей, але через ковідні обмеження він мав бути заповнений не більше ніж на 80 відсотків. Офіційні представники матчу заявили, що на гру намагалися прорватися близько 50 тисяч уболівальників.