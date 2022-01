З’явилися відео та фото трагедії з футбольного матчу Кубку Африки. Кількість жертв зросла

Трагедією завершився матч 1/8 фіналу Кубку Африки, який приймає Камерун. У столиці Яунде господарі приймали збірну Коморських островів. Прохід на трибуни через коронавірус був обмежений, але навіть якщо б обмеження не ввели, кількість бажаючих потрапити на вільні місця стадіону все одно б перевищувала можливості арени в кілька разів.

Як повідомляє ВВС, кількість жертв зросла до восьми людей. Десятки людей перебувають у лікарнях.

Tragic news in from Cameroon, at least 6 people dying after a stampede outside Cameroon's African Cup of Nations game against Comoros



[Associated Press]

Cc: Benjamin Willie Graham #AFCON2021#CalebYeslordWorld pic.twitter.com/IyuPMiHJNl