Нападника «Динамо» чекають в «Манчестер Сіті». Суркіс не продає

Самба Діалло може стати суперзіркою футболу

Юний форвард київського «Динамо» Самба Діалло, який зумів проявити себе в Юнацькій лізі УЄФА і потрапити на олівець провідним клубам Європи, поки що не продається. Навіть попри те, що його хоче бачити в своїх лавах найкраща команда Англії «Манчестер Сіті». Про це заявив президент столичного клубу Ігор Суркіс.

«Я дружу з агентом Діалло. Коли ми його брали, він, пристойна людина, сказав: «Ви візьміть, подивіться, а потім сядемо і укладемо з ним контракт».

І вже не так просто було укладати із ним 5-річний контракт. І з «Манчестер Сіті» дзвонили, і з інших серйозних європейських клубів, і в Німеччині ним цікавилися. Але цей футболіст, якщо він так прогресуватиме, це буде топ. Гарантую вам», – сказав Суркіс «Бомбардиру».

Діалло грає за другу команду «Динамо» і діє в стилі Рахіма Стерлінга з «Манчестер Сіті».

Раніше президент «Динамо» розповів, чому він не розглядає на посаду тренера команди Андрія Шевченка.