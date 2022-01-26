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    Нападника «Динамо» чекають в «Манчестер Сіті». Суркіс не продає

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    Самба Діалло має вирости в класного футболіста - Нападника «Динамо» чекають в «Манчестер Сіті». Суркіс не продає
    Самба Діалло має вирости в класного футболіста
    фото з відкритих джерел

    Самба Діалло може стати суперзіркою футболу

    Юний форвард київського «Динамо» Самба Діалло, який зумів проявити себе в Юнацькій лізі УЄФА і потрапити на олівець провідним клубам Європи, поки що не продається. Навіть попри те, що його хоче бачити в своїх лавах найкраща команда Англії «Манчестер Сіті». Про це заявив президент столичного клубу Ігор Суркіс.

    «Я дружу з агентом Діалло. Коли ми його брали, він, пристойна людина, сказав: «Ви візьміть, подивіться, а потім сядемо і укладемо з ним контракт».

    І вже не так просто було укладати із ним 5-річний контракт. І з «Манчестер Сіті» дзвонили, і з інших серйозних європейських клубів, і в Німеччині ним цікавилися. Але цей футболіст, якщо він так прогресуватиме, це буде топ. Гарантую вам», – сказав Суркіс «Бомбардиру».

    Діалло грає за другу команду «Динамо» і діє в стилі Рахіма Стерлінга з «Манчестер Сіті».

    Раніше президент «Динамо» розповів, чому він не розглядає на посаду тренера команди Андрія Шевченка.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК Манчестер Сіті
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    Нападника «Динамо» чекають в «Манчестер Сіті». Суркіс не продає