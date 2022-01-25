Суркіс не бачить Шевченка на чолі київського «Динамо»

Власник столичного клубу не розглядає кандидатури, доки працює Мірча Луческу

Президент київського «Динамо» Ігор Суркіс розповів, що не розглядає кандидатуру колишнього тренера збірної України та «Дженоа» Андрія Шевченка на посаду головного тренера клубу. Такі чутки з’явилися після відставки володаря «Золотого м’яча» в італійському клубі.

«Скажу вам відверто: я не розглядав кандидатуру Шевченка головним тренером «Динамо». Я не мав для цього підстав. У мене є тренер, з яким продовжено контракт до літа 2024 року. Ніколи не говори «ні».

Можу собі уявити, що в майбутньому працюватиму і з Ребровим, і з Шевченком, і з Луческу. Поки що тренером «Динамо» є Луческу – я ні з ким нічого не говорю і не обговорюю. Відразу хочу попередити – припиніть. Усі пишуть, що я то з тим домовився, то про те. Я ні з ким не вступаю у переговори», – сказав Суркіс в інтерв'ю «Бомбардиру».

Андрій Шевченко є кандидатом на пост головного тренера збірної Польщі. Відомо також, що в разі укладання контракту, тренер не працюватиме з італійськими помічниками.