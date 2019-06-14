Колишній воротар київського «Динамо» розповів, як його виживали з команди



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Олександр Рибка вважає, що в «Динамо» були люди, які не бажали бачити його в команді UA-Футбол

Олександр Рибка каже, що за нього вступився особисто Ігор Суркіс

Екс-воротар «Динамо» Олександр Рибка розповів про своє повернення в київський клуб в сезоні-2014/2015.

«Суркіс сказав, що хоче мене повернути. Він хотів заткнути роти всім тим, хто був за те, щоб прибрати мене з команди. Він мав на увазі людей з тренерського складу команди, директорів. Не знаю, кого конкретно він мав на увазі.

Першим мені зателефонував Михайлов. Якщо дзвонить тренер воротарів, то це не від себе він дзвонить, а за погодженням з президентом. Але я не можу сказати, хто перший пішов на це. Знаю тільки, що «Динамо» хотіло міняти повернути, коли я був в «Шахтарі», коли виникла ситуація з дискваліфікацією. Вони мене чекали.

Коли я опинився в стартовому складі, чув, що багато хто з керівництва клубу був дуже незадоволений. Я тоді був у непоганій формі, провів добре збори, грав перші матчі в чемпіонаті.

Не скажу, що в матчі Ліги чемпіонів з «Порту» (2:2) припустився фатальної помилки, я просто невдало зіграв на виході. Трохи погано вибив м'яч. Збіг обставин, але після цього в «Динамо» для мене все закінчилося», - сказав Рибка в інтерв'ю Youtube канал «Бомбардир».