Пластуна дискваліфікували на один матч і оштрафували на одну тисячу євро
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Розсилка
Ігор Пластун
Причиною стала пряма червона картка у матчі чемпіонату Бельгії
Захисника «Гента» Ігоря Пластуна дискваліфікували на один матч за пряму червону картку в грі з «Андерлехтом» (0:2).
Також українського гравця оштрафували на одну тисячу євро.
Пластун пропустить матч 16-го туру чемпіонату Бельгії проти «Антверпена» 25 листопада.
У поточному сезоні 28-річний українець провів за «Гент» 18 матчів і зробив один асист.
Beslissing Geschillencommissie Hoger Beroep Profvoetbal:— Belgian Football (@Belgianfootball) 23 ноября 2018 г.
Igor #Plastun (@KAAGent) 1 w schorsing vanaf 24.11.2018 + €1000
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Джерело: Tribuna.com