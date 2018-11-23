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    Пластуна дискваліфікували на один матч і оштрафували на одну тисячу євро

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    Ігор Пластун - Пластуна дискваліфікували на один матч і оштрафували на одну тисячу євро
    Ігор Пластун

    Причиною стала пряма червона картка у матчі чемпіонату Бельгії

    Захисника «Гента» Ігоря Пластуна дискваліфікували на один матч за пряму червону картку в грі з «Андерлехтом» (0:2).

    Також українського гравця оштрафували на одну тисячу євро.

    Пластун пропустить матч 16-го туру чемпіонату Бельгії проти «Антверпена» 25 листопада.

    У поточному сезоні 28-річний українець провів за «Гент» 18 матчів і зробив один асист.

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    Джерело: Tribuna.com

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