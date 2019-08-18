Львівські «Карпати» відзначили 50-річчя здобуття Кубка першою перемогою в сезоні (відео)



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З невдало виконаного Олексієм Гуцуляком пенальті почався переможний заспів львів'ян Іван Вербицький

Як то й личить матчам «Олімпіка» - тотал «більше», вилучення, пенальті і обидві команди забили

Команда львівських «Карпат» символічно відзначила 50-річчя перемоги попередників у Кубку СССР. У четвертому турі львів’яни здобули першу в сезоні-2019/2020 перемогу, впевнено обігравши у Києві безнадійних аутсайдерів – донецький «Олімпік».

«Олімпік» (Донецьк) – «Карпати» (Львів) – 1:3

Голи: 0:1 – Олексій Гуцуляк (26). 0:2 – Франсіско Ді Франко (42). 1:2 – Політило (62, з пенальті). 1:3 – Олексій Гуцуляк (65)

На 26-й хвилині Олексій Гуцуляк не реалізував пенальті (воротар)

«Олімпік»: Пеньков — Євген Цимбалюк (Євген Пасич, 78), Дмитро Гришко (к), Іван Зотько, Снурніцин (Геннадій Пасич, 30) — Фабіньо, Салу, Завійський, Максим До Коуто, Шахаб Захеді (Політило, 59) — Матар Діейє. Тренер – Жуліо Сезар

«Карпати»: Підківка – Сергій Вакуленко, Олександр Кучер, Тім Голл – Марвін Мартінс, Вербний, Войковіч, Дубинчак (Володимир Якимець, 70) – Олексій Гуцуляк, Понде, Франсіско Ді Франко (к) (Лейоус, 76). Тренер – Олександр Чижевський

Судді: Шурман (Вишневе) – Сергій Приступа, Євген Петраков (обидва – Київ)

Попереджння: Матар Діейє (4), Геннадій Пасич (32) – Сергій Вакуленко (35), Дубинчак (61)

На 10-й хвилині попереджено, 24-й хвилині вилучено (друге попередження) Фабіньо

18 серпня. Київ. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського

Доля зустрічі фактично була вирішена в першому таймі. Рахунок львів’яни відкрили після того, як Марвін Мартінс, увірвавшись у карний майданчик суперників зліва, заробив пенальті. Більше того, Фабіньо за це порушення заробив друге попередження і залишив команду в меншості. Олексій Гуцуляк з першої спроби переграти Германа Пенькова не зумів, але вдало зіграв на добиванні. Незадовго ж до перерви Франсіско Ді Франко вразив ворота номінальних господарів вдруге.

Пенальті у виконанні Олексія Гуцуляка

Гол Франсіско Ді Франко

Завдання на гру «Олімпік» виконав на 62-й хвилині, коли команді дався класичний «фулл-гаус» - до пенальті і вилучення додалися інші супутні компоненти букмекерського мистецтва як «тотал більше» і «обидві заб’ють».

Після того можна було сміливо заспокоїтися і дати Гуцулякові проявити індивідуальну майстерність та забити ударом з лінії карного майданчика в нижній кут втретє.

«Олімпік» програв усі чотири поєдинки поточного чемпіонату.