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    Львівські «Карпати» відзначили 50-річчя здобуття Кубка першою перемогою в сезоні (відео)

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    З невдало виконаного Олексієм Гуцуляком пенальті почався переможний заспів львів'ян - Львівські «Карпати» відзначили 50-річчя здобуття Кубка першою перемогою в сезоні (відео)
    З невдало виконаного Олексієм Гуцуляком пенальті почався переможний заспів львів'ян
    Іван Вербицький

    Як то й личить матчам «Олімпіка» - тотал «більше», вилучення, пенальті і обидві команди забили

    Команда львівських «Карпат» символічно відзначила 50-річчя перемоги попередників у Кубку СССР. У четвертому турі львів’яни здобули першу в сезоні-2019/2020 перемогу, впевнено обігравши у Києві безнадійних аутсайдерів – донецький «Олімпік».

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    «Олімпік» (Донецьк) – «Карпати» (Львів) – 1:3

    Голи: 0:1 – Олексій Гуцуляк (26). 0:2 – Франсіско Ді Франко (42). 1:2 – Політило (62, з пенальті). 1:3 – Олексій Гуцуляк (65)

    На 26-й хвилині Олексій Гуцуляк не реалізував пенальті (воротар)

    «Олімпік»: Пеньков — Євген Цимбалюк (Євген Пасич, 78), Дмитро Гришко (к), Іван Зотько, Снурніцин (Геннадій Пасич, 30) — Фабіньо, Салу, Завійський, Максим До Коуто,  Шахаб Захеді (Політило, 59) — Матар Діейє. Тренер – Жуліо Сезар

    «Карпати»: Підківка – Сергій Вакуленко, Олександр Кучер, Тім Голл – Марвін Мартінс, Вербний, Войковіч, Дубинчак (Володимир Якимець, 70) – Олексій Гуцуляк, Понде, Франсіско Ді Франко (к) (Лейоус, 76). Тренер – Олександр Чижевський

    Судді: Шурман (Вишневе) – Сергій Приступа, Євген Петраков (обидва – Київ)

    Попереджння: Матар Діейє (4), Геннадій Пасич (32) – Сергій Вакуленко (35), Дубинчак (61)

    На 10-й хвилині попереджено, 24-й хвилині вилучено (друге попередження) Фабіньо

    18 серпня. Київ. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського

    Доля зустрічі фактично була вирішена в першому таймі. Рахунок львів’яни відкрили після того, як Марвін Мартінс, увірвавшись у карний майданчик суперників зліва, заробив пенальті. Більше того, Фабіньо за це порушення заробив друге попередження і залишив команду в меншості. Олексій Гуцуляк з першої спроби переграти Германа Пенькова не зумів, але вдало зіграв на добиванні. Незадовго ж до перерви Франсіско Ді Франко вразив ворота номінальних господарів вдруге.

    Пенальті у виконанні Олексія Гуцуляка
    Гол Франсіско Ді Франко

    Завдання на гру «Олімпік» виконав на 62-й хвилині, коли команді дався класичний «фулл-гаус» - до пенальті і вилучення додалися інші супутні компоненти букмекерського мистецтва як «тотал більше» і «обидві заб’ють».

    Після того можна було сміливо заспокоїтися і дати Гуцулякові проявити індивідуальну майстерність та забити ударом з лінії карного майданчика в нижній кут втретє.

    «Олімпік» програв усі чотири поєдинки поточного чемпіонату.

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    Прем’єр-ліга ФК Олімпік ФК Карпати Франсіско Ді Франко Олександр Кучер Сергій Вакуленко Дмитро Гришко Сергій Політило Роман Підківка Герман Пеньков Євген Цимбалюк Матар Діейє Геннадій Пасич Євген Пасич Фабіньо Жуліо Сезар Крістіан Понде Олексій Гуцуляк Ігор Снуріцин Владислав Дубинчак Марвін Мартінс Володимир Якимець Назар Вербний Олександр Чижевський Фране Войковіч Тім Голл Іван Зотько Тарас Завійський Ґішам Лейоус
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