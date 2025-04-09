«Космічна сума». Ексгравець ЦСКА розповів, скільки «Динамо» платило за відібрані у «Шахтаря» очки

Пахолюк: «Динамо» нам щедро віддячило

Колишній півзахисник київського ЦСКА Роман Пахолюк назвав суму, яку він отримав від «Динамо» за відібрані у «Шахтаря» очки у поєдинку чемпіонату України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Український футбол».

«Матч проти «Шахтаря» у чемпіонаті-2000/2001. Це був перший поєдинок, коли увійшло в моду заохочення третьою стороною. Ми тоді не дали гірникам перемогти, і вони не змогли стати вперше чемпіонами. «Динамо» нам тоді щедро віддячило. гроші ділили досвідченіші хлопці, такі як Коля Волосянко. Мені, тоді 21-річному пацану, дісталося $25 тисяч. Сума була космічна з огляду на те, що зарплата в мене була близько 400 доларів», – розповів Пахолюк.

Він також зазначив, що на отримані гроші можна було купити квартиру, хороший автомобіль, але молодість далася взнаки.

«Умовно, вчора ще не було за що бутси купити, доводилося заштопувати, а тут одразу й не знав, куди подіти такі фінанси. Занесло мене у плані дисципліни. Нічні клуби були наші», – зазначив Пахолюк.

До слова, дирекція з проведення Кубку України затвердила розклад матчів 1/2 фіналу турніру сезону-2024/2025.

Кубок України-2024/2025. 1/2 фіналу

23 квітня

«Буковина» (Чернівці) – «Динамо» (Київ). Львів. Стадіон «Україна» (попередньо, місце проведення буде підтверджено пізніше). 16:00

«Полісся» (Житомир) – «Шахтар» (Донецьк). Житомир. Центральний стадіон. 18:00

Як повідомлялося, 3 квітня в Будинку футболу відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубка України сезону-2024/2025.

У церемонії жеребкування взяли участь головний тренер юнацької збірної України U-20 Дмитро Михайленко та спортивний журналіст Володимир Звєров.

Кубок України. 1/2 фіналу

«Буковина» (Чернівці) – «Динамо» (Київ)

«Полісся» (Житомир) – «Шахтар» (Донецьк)

4 березня Виконком УАФ визначив місце проведення фінального матчу Кубку України сезону-2024/2025.

Вирішальний поєдинок за почесний трофей заплановано на 14 травня на Центральному стадіоні міста Житомир. Про час початку гри буде повідомлено додатково, після відповідних консультацій із командами-учасницями та транслятором.

Нагадаємо, раніше визначилися всі учасники 1/2 фіналу Кубка України з футболу.