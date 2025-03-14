Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Плей-оф Ліги націй. Бельгія оголосила склад на матчі з Україною

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Плей-оф Ліги націй. Бельгія оголосила склад на матчі з Україною
Перший матч України та Бельгії за право виходу в дивізіон А Ліги націй відбудеться 20 березня
фото: rbfa.be

У понеділок гравці збірної Бельгії розпочнуть підготовку до зустрічей з Україною

Сьогодні, 14 березня, головний тренер збірної Бельгії Руді Гарсія оголосив імена виконавців, які готуватимуться до матчів плей-оф Ліги націй з Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Французький наставник «Червоних дияволів» оголосив склад збірної Бельгії на спеціальній пресконференції в Брюсселі.

У прийдешніх поєдинках з Україною Руді Гарсія розраховує на 26 виконавців.

Склад збірної Бельгії на матчі плей-оф Ліги націй

Воротарі: Тібо Куртуа («Реал», Іспанія), Матц Селс («Ноттінгем Форест», Англія), Мартен Вандевордт («РБ Лейпциг», Німеччина), Сенне Ламменс («Антверпен»).

Захисники: Тімоті Кастань («Фулгем», Англія), Зено Дебаст («Спортинг», Португалія), Коні де Вінтер («Дженоа», Італія), Ваут Фас («Лестер», Англія), Томас Меньє («Лілль», Франція), Артюр Теате («Айнтрахт» Ф, Німеччина), Брендон Мехеле, Максім де Кюйпер (обидва – «Брюгге»).

Півзахисники: Кевін де Брюйне («Манчестер Сіті», Англія), Жорті Мокіо («Аякс», Нідерланди), Ніколас Раскін («Рейнджерс», Шотландія), Юрі Тілеманс («Астон Вілла», Англія), Браян Гейнен («Генк»), Ганс Ванакен («Брюгге»).

Нападники: Шарль де Кетеларе («Аталанта», Італія), Джеремі Доку («Манчестер Сіті», Англія), Малік Фофана («Ліон», Франція), Ромелу Лукаку («Наполі», Італія), Доді Лукебакіо («Севілья», Іспанія), Лоїс Опенда («РБ Лейпциг», Німеччина), Алексіс Салемакерс («Мілан», Італія), Леандро Троссард («Арсенал», Англія).

У понеділок гравці збірної Бельгії зберуться на своїй базі Proximus Basecamp в Тюбеке й розпочнуть безпосередню підготовку до зустрічей з Україною.

Перший матч збірних України та Бельгії за право виходу в дивізіон А Ліги націй відбудеться 20 березня в місті Мурсія (Іспанія) на арені «Стадіон Енріке Рока де Мурсія». Другий поєдинок плей-оф пройде 23 березня в місті Генк на стадіоні Cegeka Arena.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров оприлюднив список футболістів на матчі плей-офф Ліги націй проти Бельгії.

Матчі плей-офф Ліги націй проти Бельгії пройдуть 20 березня (Мурсія, Іспанія) та 23 березня (Генк, Бельгія). Переможець отримає право зіграти у найсильнішому дивізіоні Ліги націй, а команда, яка програє, гратиме у Лізі B.

До основного списку збірної України ввійшли 25 гравці, ще шість – потрапили до резервного. До складу також повертається Андрій Ярмоленко, якого не викликали на останні матчі.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Дмитро Різник («Шахтар» Донецьк).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – «Шахтар» Донецьк), Олексій Сич («Карпати» Львів), Богдан Михайліченко («Полісся» Житомир), Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Максим Таловєров («Плімут», Англія).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко (усі – «Динамо» Київ), Георгій Судаков, Єгор Назарина (обидва – «Шахтар» Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – «Полісся» Житомир), Іван Калюжний («Олександрія»), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Олександр Зінченко («Арсенал» Лондон, Англія), Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія).

Нападники: Артем Довбик («Рома» Рим, Італія), Роман Яремчук («Олімпіакос» Пірей, Греція), Владислав Ванат («Динамо» Київ).

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга націй Збірна України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бойко зіграв 7 матчів за збірну України
Ексголкіпер «Динамо» та збірної України оголосив про завершення кар'єри
11 березня, 11:23
У країні-агресорі бразилець Вендел грає з 2020 року
«Показували мавпячі жести». У російському футболі набирає обертів расистський скандал
10 березня, 20:23
У березні Україна зіграє проти Північної Ірландії та Норвегії
Юнацька збірна України з футболу проведе два спаринги у березні
10 березня, 18:54
Робертс влетів шипами в голову форварда «Крістал Пелас»
Англійський голкіпер отримав дискваліфікацію за удар суперника ногою в голову
8 березня, 11:03
«Біло-сині» додали три очки до турнірної таблиці
Чемпіонат України. «Динамо» здобуло складну перемогу у Черкасах
6 березня, 17:41
На вболівальників у Лізі чемпіонів сьогодні очікує німецьке дербі між «Баварією» та «Байєром»
Де та коли сьогодні дивитися трансляції поєдинків 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
5 березня, 15:00
На одному з тренувань, поки інші гравці пили воду під час перерви, Ямаль продовжив працювати з м'ячем
«Барселона» розробила спеціальний раціон для Ямаля, який постує в Рамадан
5 березня, 12:44
«ПСЖ» забив сім м’ячів у ворота «Бреста»
«ПСЖ» встановив новий клубний рекорд і вийшов до 1/8 Ліги чемпіонів
20 лютого, 08:08
Калін був чемпіоном Київської області з хортингу
Український футболіст Калін загинув на війні з Росією
19 лютого, 16:21

Новини

Плей-оф Ліги націй. Бельгія оголосила склад на матчі з Україною
Плей-оф Ліги націй. Бельгія оголосила склад на матчі з Україною
Став відомий склад молодіжної збірної України на товариські матчі проти Словенії і Польщі
Став відомий склад молодіжної збірної України на товариські матчі проти Словенії і Польщі
ЗСУ ліквідували дворазового чемпіона світу з танкового біатлону
ЗСУ ліквідували дворазового чемпіона світу з танкового біатлону
Український борець ефектним танком відсвяткував перемогу над росіянином (відео)
Український борець ефектним танком відсвяткував перемогу над росіянином (відео)
Чемпіонат світу з баскетболу: Україна дізналася суперників у пре-кваліфікації
Чемпіонат світу з баскетболу: Україна дізналася суперників у пре-кваліфікації
Міжнародна федерація баскетболу продовжила до травня 2025 року відсторонення Росії
Міжнародна федерація баскетболу продовжила до травня 2025 року відсторонення Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
185K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 березня: ситуація на фронті
80K
Зеленський повідомив, що Путін боїться сказати Трампу
65K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 березня 2025
20K
США заблокували російським банкам можливість обслуговувати угоди з продажу нафти і газу
16K
Масло в Україні за ціною європейського. Молочний завод Порошенка відзвітував про рекордний виторг
12K
Території, ЗАЕС та очікування відповіді Путіна. Трамп зробив низку заяв щодо перемирʼя

Новини

В Україні тривога через ракетну загрозу тривала 20 хвилин
Сьогодні, 18:14
Спецпосланець США передасть «сигнали» від Путіна Трампу – Пєсков
Сьогодні, 13:16
ЄС пропонує створення добровільного фонду до €40 мільярдів на військові потреби України
Сьогодні, 12:13
14 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Рішення Європейського суду щодо трагедії 2 травня, захоплення Суджі. Головне за 13 березня
Вчора, 21:16
13 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua