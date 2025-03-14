Плей-оф Ліги націй. Бельгія оголосила склад на матчі з Україною

Перший матч України та Бельгії за право виходу в дивізіон А Ліги націй відбудеться 20 березня

У понеділок гравці збірної Бельгії розпочнуть підготовку до зустрічей з Україною

Сьогодні, 14 березня, головний тренер збірної Бельгії Руді Гарсія оголосив імена виконавців, які готуватимуться до матчів плей-оф Ліги націй з Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Французький наставник «Червоних дияволів» оголосив склад збірної Бельгії на спеціальній пресконференції в Брюсселі.

У прийдешніх поєдинках з Україною Руді Гарсія розраховує на 26 виконавців.

Склад збірної Бельгії на матчі плей-оф Ліги націй

Воротарі: Тібо Куртуа («Реал», Іспанія), Матц Селс («Ноттінгем Форест», Англія), Мартен Вандевордт («РБ Лейпциг», Німеччина), Сенне Ламменс («Антверпен»).

Захисники: Тімоті Кастань («Фулгем», Англія), Зено Дебаст («Спортинг», Португалія), Коні де Вінтер («Дженоа», Італія), Ваут Фас («Лестер», Англія), Томас Меньє («Лілль», Франція), Артюр Теате («Айнтрахт» Ф, Німеччина), Брендон Мехеле, Максім де Кюйпер (обидва – «Брюгге»).

Півзахисники: Кевін де Брюйне («Манчестер Сіті», Англія), Жорті Мокіо («Аякс», Нідерланди), Ніколас Раскін («Рейнджерс», Шотландія), Юрі Тілеманс («Астон Вілла», Англія), Браян Гейнен («Генк»), Ганс Ванакен («Брюгге»).

Нападники: Шарль де Кетеларе («Аталанта», Італія), Джеремі Доку («Манчестер Сіті», Англія), Малік Фофана («Ліон», Франція), Ромелу Лукаку («Наполі», Італія), Доді Лукебакіо («Севілья», Іспанія), Лоїс Опенда («РБ Лейпциг», Німеччина), Алексіс Салемакерс («Мілан», Італія), Леандро Троссард («Арсенал», Англія).

У понеділок гравці збірної Бельгії зберуться на своїй базі Proximus Basecamp в Тюбеке й розпочнуть безпосередню підготовку до зустрічей з Україною.

Перший матч збірних України та Бельгії за право виходу в дивізіон А Ліги націй відбудеться 20 березня в місті Мурсія (Іспанія) на арені «Стадіон Енріке Рока де Мурсія». Другий поєдинок плей-оф пройде 23 березня в місті Генк на стадіоні Cegeka Arena.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров оприлюднив список футболістів на матчі плей-офф Ліги націй проти Бельгії.

Матчі плей-офф Ліги націй проти Бельгії пройдуть 20 березня (Мурсія, Іспанія) та 23 березня (Генк, Бельгія). Переможець отримає право зіграти у найсильнішому дивізіоні Ліги націй, а команда, яка програє, гратиме у Лізі B.

До основного списку збірної України ввійшли 25 гравці, ще шість – потрапили до резервного. До складу також повертається Андрій Ярмоленко, якого не викликали на останні матчі.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Дмитро Різник («Шахтар» Донецьк).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – «Шахтар» Донецьк), Олексій Сич («Карпати» Львів), Богдан Михайліченко («Полісся» Житомир), Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Максим Таловєров («Плімут», Англія).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко (усі – «Динамо» Київ), Георгій Судаков, Єгор Назарина (обидва – «Шахтар» Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – «Полісся» Житомир), Іван Калюжний («Олександрія»), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Олександр Зінченко («Арсенал» Лондон, Англія), Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія).

Нападники: Артем Довбик («Рома» Рим, Італія), Роман Яремчук («Олімпіакос» Пірей, Греція), Владислав Ванат («Динамо» Київ).