Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Трубін проти «Барселони», «Ліверпуль» – ПСЖ: де дивитися матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трубін проти «Барселони», «Ліверпуль» – ПСЖ: де дивитися матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
На прихильників футболу очікує напружену боротьбу у матчі Ліги чемпіонів «Ліверпуль» – ПСЖ
фото: UEFA

Всі поєдинки у прямому ефірі 11 березня транслюватиме медіасервіс Megogo

У вівторок, 11 березня, відбудуться повторні поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Зокрема, клуб українця Анатолія Трубіна «Бенфіка» зіграє з «Барселоною». Про це повідомляє «Главком».

Також на прихильників футболу очікує напружену боротьбу у матчі «Ліверпуль» – ПСЖ.

Розклад матчів Ліги чемпіонів (11 березня)

  • «Барселона» (Іспанія) – «Бенфіка» (Португалія) (початок о 19:45)
  • «Байєр» (Німеччина) – «Баварія» (Німеччина) (початок о 22:00)
  • «Ліверпуль» (Англія) – ПСЖ (Франція) (початок о 22:00)
  • «Інтер» (Італія) – «Фейєнорд» (Нідерланди) (початок о 22:00)

Всі поєдинки у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo.

Нагадаємо, у середу, 5 березня, відбулися чотири поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

«Фейєнорд» – «Інтер» (Італія) 0:2 (0:1)

Голи: Тюрам (38), Мартінес (50).

«Інтер» володів перевагою протягом всього поєдинку. У першому таймі Барелла виконав подачу з правого флангу на дальню стійку, де без нагляду залишився Тюрама, який і відкрив рахунок. На початку другого тайму Мартінес підібрав м'яч у штрафному майданчику «Фейєнорда» та сильним ударом подвоїв рахунок.

Також «Інтер» не реалізував пенальті в другому таймі – удар Зелінські відбив Велленройтер.

«Баварія» – «Байєр» 3:0 (1:0)

Голи: Кейн (9), Мусіала (54), Кейн (75)

У німецькому дербі рахунок на початку гри відкрив ударом головою Гаррі Кейн. У другому таймі Джамал Мусіала та той же Кейн довели рахунок до розгромного. Також варто зазначити, що у другому таймі отримав «червону» картку гравець «Байєра» Норді Мукіеле.

ПСЖ – «Ліверпуль» 0:1 (0:0)

Голи: Елліотт (88)

ПСЖ володів перевагою протягом поєдинку, але не зумів реалізувати свої моменти. А от «Ліверпуль» забив в кінці гри і повертається додому з важливою перемогою.

«Бенфіка» – «Барселона» 0:1 (0:0)

Голи: Рафінья (61)

На початку гри українець Анатолій Трубін кілька разів врятував «Бенфіку» після небезпечних ударів гравців «Барселони». У середині першого тайму захисник каталонців Кубарсі отримав «червону» картку та залишив свою команду в меншості. 

Єдиний гол у грі забив бразилець Рафінья, який допоміг «Барселоні» здобути перемогу на виїзді. 

Нагадаємо, матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів пройдуть 11-12 березня, чвертьфінали – 8-9 та 15-16 квітня, півфінали – 29-30 квітня та 6-7 травня. Фінал турніру пройде 31 травня в Мюнхені (Німеччина).

Як повідомлялося, клуби українців Луніна і Зінченка здобули перемоги у перших поєдинках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Теги: Ліга чемпіонів НОВИНИ ФУТБОЛУ Анатолій Трубін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Представники Ла Ліги зібрали відеозаписи, що доводять правопорушення щодо Вінісіуса
Ла Ліга подала скаргу в поліцію Країни Басків через расизм щодо Вінісіуса
7 березня, 18:18
Пушич після гри заявив, що хотів за допомогою худі виявити підтримку Україні
Боснійський тренер «Шахтаря» одягнув на гру з «Кривбасом» патріотичне худі
7 березня, 11:54
«Біло-сині» додали три очки до турнірної таблиці
Чемпіонат України. «Динамо» здобуло складну перемогу у Черкасах
6 березня, 17:41
На вболівальників у Лізі чемпіонів сьогодні очікує німецьке дербі між «Баварією» та «Байєром»
Де та коли сьогодні дивитися трансляції поєдинків 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
5 березня, 15:00
Перший поєдинок мадридських команд в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів пройде на «Сантьяго Бернабеу»
«Реал» – «Атлетіко»: де дивитися першу гру 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
4 березня, 12:49
28 лютого внаслідок повітряної атаки РФ суттєвих руйнувань зазнала навчально-тренувальна база «Чорноморця»
Росія обстріляла базу «Чорноморця», де ночували гравці і тренери клубу
1 березня, 13:05
Жеребкування 1/8 фіналу єврокубків відбудеться вже сьогодні
Стали відомі всі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій
21 лютого, 10:32
«Боруссія» проходить до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів після нічиєї
«Боруссія» проходить до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів після нічиєї
19 лютого, 23:55
У 2015-2017 роках окупант грав у складі команди «Кукнур» (село Кукнур, республіка Марій Ел)
ЗСУ ліквідували футболіста, причетного до обслуговування Стратегічних ядерних сил РФ
12 лютого, 11:35

Новини

Трубін проти «Барселони», «Ліверпуль» – ПСЖ: де дивитися матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Трубін проти «Барселони», «Ліверпуль» – ПСЖ: де дивитися матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Збірна України претендує на звання найкращих біатлоністів тижня: як проголосувати
Збірна України претендує на звання найкращих біатлоністів тижня: як проголосувати
Легкоатлетка Костер знепритомніла після падіння під час забігу на чемпіонаті Європи
Легкоатлетка Костер знепритомніла після падіння під час забігу на чемпіонаті Європи
Магучіх після перемоги на чемпіонаті Європи процитувала «Заповіт» Шевченка (відео)
Магучіх після перемоги на чемпіонаті Європи процитувала «Заповіт» Шевченка (відео)
Магучіх виграла «золото» Євро-2025 зі стрибків у висоту у приміщенні
Магучіх виграла «золото» Євро-2025 зі стрибків у висоту у приміщенні
Україна сенсаційно здобуває нагороду Кубка світу з біатлону
Україна сенсаційно здобуває нагороду Кубка світу з біатлону

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
182K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 березня: ситуація на фронті
64K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 березня 2025
25K
Українці повертаються з тимчасово окупованих територій через один із пунктів пропуску на Волині
22K
Відома українська акторка потрапила в ДТП
17K
Рубіо та Маска зачепили слова Сікорського про Starlink для України
9771
Польща відповіла на погрози Маска відключити Україні Starlink

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:23
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Швеція надасть понад €2 млн на розширення прав українських жінок
8 березня, 22:14
8 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 березня, 00:10
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 березня, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua