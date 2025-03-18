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Збірна України втратила захисника перед грою з Бельгією

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Збірна України втратила захисника перед грою з Бельгією
Лікарі діагностували у Таловєрова ушкодження колінного суглоба
фото: УАФ

У розпорядженні тренерського штабу Сергія Реброва залишилося 24 виконавці

Захисник збірної України з футболу Максим Таловєров залишив розташування команди в іспанському Бенідормі, де підопічні Сергія Реброва готуються до матчів плей-оф Ліги націй проти Бельгії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Лікарі діагностували у гравця ушкодження колінного суглоба, якого він зазнав, виступаючи у складі свого клубу, «Плімута». Футболіст повертається до Англії, де його відновленням опікуватимуться медики «Пілігримів».

Тож нині в розпорядженні тренерського штабу Сергія Реброва залишилося 24 виконавці.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Дмитро Різник («Шахтар» Донецьк).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – «Шахтар» Донецьк), Олексій Сич («Карпати» Львів), Богдан Михайліченко («Полісся» Житомир), Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний («Борнмут», Англія).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко (усі – «Динамо» Київ), Георгій Судаков, Єгор Назарина (обидва – «Шахтар» Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – «Полісся» Житомир), Іван Калюжний («Олександрія»), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Олександр Зінченко («Арсенал» Лондон, Англія), Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія).

Нападники: Артем Довбик («Рома» Рим, Італія), Роман Яремчук («Олімпіакос» Пірей, Греція), Владислав Ванат («Динамо» Київ).

Резервний список: Георгій Бущан («Аль-Шабаб» Ер-Ріяд, Саудівська Аравія), Олександр Сваток («Остін», США), Денис Попов, Владислав Кабаєв (обидва – «Динамо» Київ), Дмитро Криськів («Шахтар» Донецьк), Олександр Зубков («Трабзонспор» Трабзон, Туреччина).

Нагадаємо, збірна України продовжує підготовку до матчів плей-оф Ліги націй проти Бельгії, які відбудуться 20-го (Мурсія) та 23 березня (Генк)

Останніми з легіонерів до табору синьо-жовтих в іспанському Бенідормі прибули Олександр Зінченко, Анатолій Трубін та Артем Довбик, команди яких проводили календарні поєдинки у своїх чемпіонатах.

У Бенідормі збірна України тренуватиметься до 19 березня, коли вирушить до Мурсії. Того ж дня на арені майбутнього протистояння з бельгійцями, стаідоні «Енріке Рока де Мурсія», розпочнеться пресконференція головного тренера нашої національної команди Сергія Реброва та одного з його футболістів. 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга націй Збірна України

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