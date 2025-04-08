Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Кубок України з футболу: став відомий розклад матчів півфіналу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Кубок України з футболу: став відомий розклад матчів півфіналу
Поєдинки півфіналу пройдуть 23 квітня

Вирішальний поєдинок за трофей заплановано на 14 травня на Центральному стадіоні міста Житомир

Дирекція з проведення Кубку України затвердила розклад матчів 1/2 фіналу турніру сезону-2024/2025. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Кубок України-2024/2025. 1/2 фіналу

23 квітня

  • «Буковина» (Чернівці) – «Динамо» (Київ). Львів. Стадіон «Україна» (попередньо, місце проведення буде підтверджено пізніше). 16:00
  • «Полісся» (Житомир) – «Шахтар» (Донецьк). Житомир. Центральний стадіон. 18:00

Як повідомлялося, 3 квітня в Будинку футболу відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубка України сезону-2024/2025.

У церемонії жеребкування взяли участь головний тренер юнацької збірної України U-20 Дмитро Михайленко та спортивний журналіст Володимир Звєров.

Кубок України. 1/2 фіналу

  • «Буковина» (Чернівці) – «Динамо» (Київ)
  • «Полісся» (Житомир) – «Шахтар» (Донецьк)

4 березня Виконком УАФ визначив місце проведення фінального матчу Кубку України сезону-2024/2025.

Вирішальний поєдинок за почесний трофей заплановано на 14 травня на Центральному стадіоні міста Житомир. Про час початку гри буде повідомлено додатково, після відповідних консультацій із командами-учасницями та транслятором.

Нагадаємо, раніше визначилися всі учасники 1/2 фіналу Кубка України з футболу.

Теги: Кубок України НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

33-річна українка Світлана Грушко працюватиме на поєдинках Євро-2025
Українська арбітриня працюватиме на поєдинках фінальної частини жіночого Євро-2025
4 квiтня, 18:16
Шевченко подякував тим національним асоціаціям, які проголосували за нього й за Україну
Україну та мене особисто не хочуть бачити в керівному органі УЄФА, – Шевченко
4 квiтня, 18:08
За збірну Бразилії Дані Алвес зіграв 126 матчів, забив 8 голів та завоював золото Олімпійських ігор-2020 у Токіо
Справа про зґвалтування: прокуратура оскаржить виправдувальний вирок Дані Алвесу
2 квiтня, 19:58
У складі юнацької команди «фармацевтів» на рахунку Степанова у нинішній кампанії 23 поєдинки (17 голів, три асисти)
Нападник «Байєра» відмовився їхати в збірну України: деталі скандалу
28 березня, 18:37
Сестри Алексіїви: Разом ми покажемо, що справжня краса – у русі
Олімпійські призерки сестри Алексіїви стали амбасадорками ЛНЗ: ефектні фото і відео
27 березня, 16:48
Андрій Канчельскіс під час перебування в анексованому Криму
Ексфутболіст «Динамо» незаконно відвідав анексований Крим
25 березня, 08:17
У ПСВ зазначили, що клуб підтримує хворого футболіста
У футболіста ПСВ діагностували активну стадію туберкульозу
24 березня, 20:59
Головним арбітром гри Ліхтенштейн – Північна Македонія буде Микола Балакін
Українські арбітри працюватимуть на відбірному матчі чемпіонату світу з футболу
20 березня, 11:16
Сандро Шерер вже працював на матчі збірної України
Плей-оф Ліги націй. Гру Україна – Бельгія обслуговуватимуть арбітри зі Швейцарії
18 березня, 16:34

Новини

Кубок України з футболу: став відомий розклад матчів півфіналу
Кубок України з футболу: став відомий розклад матчів півфіналу
Ліга чемпіонів: суперкомп'ютер визначив нового фаворита
Ліга чемпіонів: суперкомп'ютер визначив нового фаворита
Легіонер «Кривбаса» прокоментував інформацію про переїзд команди в інше місто
Легіонер «Кривбаса» прокоментував інформацію про переїзд команди в інше місто
Україна може достроково гарантувати собі плей-оф жіночої Ліги націй: що для цього потрібно
Україна може достроково гарантувати собі плей-оф жіночої Ліги націй: що для цього потрібно
Пєсков заявив про відсутність конкретики в організації матчу між гравцями КХЛ та НХЛ
Пєсков заявив про відсутність конкретики в організації матчу між гравцями КХЛ та НХЛ
Легіонери «Кривбасу» вимагають, щоб команда переїхала в безпечніше місто, – ЗМІ
Легіонери «Кривбасу» вимагають, щоб команда переїхала в безпечніше місто, – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
199K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 квітня: ситуація на фронті
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 квітня 2025
54K
Скандал у Львові: пасажир маршрутки образив колишню військову і пригрозив звернутись до СБУ
38K
Польські правоохоронці зацікавилися Крупою та її ріднею. Подробиці гучного розслідування
30K
10 років тверезості: матір віцепрезидента Венса вшанували у Білому домі
25K
«Не шкода цивільних»: заява військового після удару по Кривому Рогу обурила мережу

Новини

Підписання закону про добросовісного набувача та погрози Трампа у бік Китаю. Головне за 7 квітня
Вчора, 20:51
«Сталевий фронт» передає 70 дронів-розвідників на Покровський напрямок
Вчора, 17:53
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Високий ризик диверсій. Спецслужби закликали британців зібрати «набір для виживання»
6 квiтня, 14:11
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
6 квiтня, 07:07
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 квiтня, 00:05

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua