Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Злодії пограбували будинок ексфутболіста збірної Німеччини

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Злодії пограбували будинок ексфутболіста збірної Німеччини
Кураньї у 2003-2008 роках був гравцем збірної Німеччини, у складі якої провів 52 гри та забив 19 м'ячів

У будинку Кураньї вкрали гроші, коштовності та кілька сумочок

Будинок ексгравця збірної Німеччини з футболу Кевіна Кураньї в Штутгарті пограбували у п'ятницю, 14 березня, на суму приблизно €150 тис. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild.

Гравець та його родина перебували під час пограбування час на дні народження, ніхто не постраждав.

«Я був на дні народження зі своєю родиною. Коли я повернувся додому, то побачив усередині світло і був здивований. На підлозі валялися якісь предмети. Ось тоді я зрозумів, що щось не так, і крикнув. Грабіжники вистрибнули з балкона та втекли. Я побіг за ними, але вони зникли в темному лісі. Потім приїхала поліція. Злодії вкрали гроші, коштовності та кілька сумочок», – наводить слова Кураньї Bild.

Футболіст у 2003-2008 роках був гравцем збірної Німеччини, у складі якої провів 52 гри та забив 19 м'ячі.

У складі збірної був учасником чемпіонату Європи 2004 року у Португалії, розіграшу Кубка Конфедерацій 2005 року у Німеччині, на якому команда здобула бронзові нагороди, та чемпіонату Європи 2008 року в Австрії та Швейцарії, де разом з командою здобув «срібло».

Нагадаємо, нападник «Інтер Майамі» Ліонель Мессі не увійшов до остаточної заявки збірної Аргентини на березневі відбіркові матчі на чемпіонат світу 2026 року.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Німеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

16 березня Ліонель Мессі вийшов на поле у ​​стартовому складі «Інтер Майамі» у грі MLS проти «Атланти Юнайтед»
Мессі пропустить березневі матчі збірної Аргентини
17 березня, 18:42
Затягування переговорного процесу на пропозицію США щодо перемир'я в Україні розкритикували у МЗС Німеччини
Путін веде «тактику затягування» в Україні – МЗС Німеччини
15 березня, 09:30
Свій наступний матч збірна України зіграє 20 березня проти Бельгії
Циганков, Довбик та інші. Як українські легіонери провели чергові матчі у своїх клубах
11 березня, 13:28
У країні-агресорі бразилець Вендел грає з 2020 року
«Показували мавпячі жести». У російському футболі набирає обертів расистський скандал
10 березня, 20:23
Профспілка досягає підвищення заробітної плати працівників на 8%, але не менше ніж на 350 євро на місяць
У 13 аеропортах Німеччини розпочались масштабні страйки
10 березня, 08:21
Мілевський виступав за «Газіантепспор» з вересня по грудень 2013 року
Мілевський розповів про проблеми, які у нього виникли через пиво у Туреччині
7 березня, 17:36
Фонсека посварився з суддею Бенуа Мійо, за що був вилучений з поля, а пізніше отримав покарання
Екстренер «Шахтаря» був дискваліфікований на дев'ять місяців за сварку з арбітром
6 березня, 13:34
1/8 фіналу Ліги Чемпіонів: результати жеребкування
1/8 фіналу Ліги Чемпіонів: результати жеребкування
21 лютого, 13:40
«Рoмa» вибиває «Порту» з Ліги Європи
Дубль Дибали виводить «Рому» до 1/8 фіналу Ліги Європи
21 лютого, 08:22

Новини

Злодії пограбували будинок ексфутболіста збірної Німеччини
Злодії пограбували будинок ексфутболіста збірної Німеччини
Довбик ризикує пропустити матч із Бельгією
Довбик ризикує пропустити матч із Бельгією
Чемпіон Європи з боротьби Якушенко розповів, як в 11 років переніс інсульт
Чемпіон Європи з боротьби Якушенко розповів, як в 11 років переніс інсульт
Усик провів тренування на зруйнованій Росією ТЕС
Усик провів тренування на зруйнованій Росією ТЕС
Збірна України з футболу зіграє у товариському турнірі в Канаді
Збірна України з футболу зіграє у товариському турнірі в Канаді
У Росії пропонують провести гру між гравцями НХЛ і КХЛ в окупованому Донецьку
У Росії пропонують провести гру між гравцями НХЛ і КХЛ в окупованому Донецьку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
189K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 березня: ситуація на фронті
66K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 березня 2025
16K
Зеленський прокоментував розмову Трампа з Путіним
15K
Що не так з дисертацією боксера Усика: пояснення науковця
9853
«У професури не муляє?». Стаховський прокоментував здобуття Усиком ступеня доктора філософії
8031
Руйнування, що вражають: міжнародні експерти оглянули укриття на Чорнобильській АЕС

Новини

Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
Сьогодні, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
Вчора, 09:23
18 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:05
Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
17 березня, 11:07
17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 березня, 00:01
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua