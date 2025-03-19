Злодії пограбували будинок ексфутболіста збірної Німеччини

Кураньї у 2003-2008 роках був гравцем збірної Німеччини, у складі якої провів 52 гри та забив 19 м'ячів

У будинку Кураньї вкрали гроші, коштовності та кілька сумочок

Будинок ексгравця збірної Німеччини з футболу Кевіна Кураньї в Штутгарті пограбували у п'ятницю, 14 березня, на суму приблизно €150 тис. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild.

Гравець та його родина перебували під час пограбування час на дні народження, ніхто не постраждав.

«Я був на дні народження зі своєю родиною. Коли я повернувся додому, то побачив усередині світло і був здивований. На підлозі валялися якісь предмети. Ось тоді я зрозумів, що щось не так, і крикнув. Грабіжники вистрибнули з балкона та втекли. Я побіг за ними, але вони зникли в темному лісі. Потім приїхала поліція. Злодії вкрали гроші, коштовності та кілька сумочок», – наводить слова Кураньї Bild.

Футболіст у 2003-2008 роках був гравцем збірної Німеччини, у складі якої провів 52 гри та забив 19 м'ячі.

У складі збірної був учасником чемпіонату Європи 2004 року у Португалії, розіграшу Кубка Конфедерацій 2005 року у Німеччині, на якому команда здобула бронзові нагороди, та чемпіонату Європи 2008 року в Австрії та Швейцарії, де разом з командою здобув «срібло».

Нагадаємо, нападник «Інтер Майамі» Ліонель Мессі не увійшов до остаточної заявки збірної Аргентини на березневі відбіркові матчі на чемпіонат світу 2026 року.