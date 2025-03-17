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У мережі набирає популярності відео розваг доньки Суркіса з її чоловіком

Христина Жиренко
glavcom.ua
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У мережі набирає популярності відео розваг доньки Суркіса з її чоловіком
Яну та Крістіана помітили у Монако

На відео Яна Суркіс та Крістіан Білоявар у Монако виходять із автомобіля Lamborghini Urus

У соціальній мережі TikTok стрімко набирає популярності відео перебування у Монако доньки президента київського «Динамо» Ігоря Суркіса Яни та її чоловіка – гравця «Динамо» Крістіана Біловара. Про це повідомляє «Главком».

Зокрема, на відео можна помітити, як Яна та Крістіан виходять із автомобіля Lamborghini Urus.

@pistons_brothers

Monaco billionaires lifestyle ✨ #monaco #billionaire #lifestyle #luxury #girls

♬ sonido original - ZacK zZz

Ролик був опублікований TikTok-акаунті, який спеціалізується на демонстрації життя заможних людей у Монако.

Варто зазначити, що автор акаунту не уточнює дату, коли було зняте відео. У соцмережі воно з'явилося чотири дні тому та вже набрало понад 500 тисяч переглядів, а також кілька сотень коментарів.

Автор допису залишив підпис під відео: «Спосіб життя мільярдерів Монако».

Як повідомлялося, воротар «Барселони» Марк-Андре тер Стеген спростував інформацію Catalunya Radio&3Cat Group, що він розійшовся з дружиною, бо вона йому зраджувала.

Раніше воротар «Барселони» оголосив про розлучення з дружиною Даніелою Йеле, з якою був одружений з 2017 року. У ЗМІ з'являлася інформація, що причиною розлучення пари стала зрада дружини.

«Я шокований і розчарований поганим управлінням та недостатнім контролем у медіакомпанії Catalunya Radio&3Cat Group. Вони поширюють неправдиву інформацію та порушують особисті права. Журналісти цього радіо – брехуни, які розповсюджують фейки, публічно ображаючи мою дружину Даніелу та її репутацію. Жодної невірності з боку Даніели не було. Жодного зв'язку з сторонніми людьми. Це факт. Ми з Дані вирішили піти різними шляхами спільного рішення, при цьому ми підтримуємо дружній зв'язок», – написав тер Стеген у Instagram.

Він також наголосив, що ж абсолютно неприйнятно з боку провідних державних ЗМІ розповсюджувати матеріали, в яких Даніелу неправдиво звинувачують і піддають нападкам.

Варто зазначити, що в Марка-Андре та Даніели є двоє дітей.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров оприлюднив список футболістів на матчі плей-офф Ліги націй проти Бельгії.

Матчі плей-офф Ліги націй проти Бельгії пройдуть 20 березня (Мурсія, Іспанія) та 23 березня (Генк, Бельгія). Переможець отримає право зіграти у найсильнішому дивізіоні Ліги націй, а команда, яка програє, гратиме у Лізі B.

До основного списку збірної України ввійшли 25 гравці, ще шість – потрапили до резервного. До складу також повертається Андрій Ярмоленко, якого не викликали на останні матчі.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Дмитро Різник («Шахтар» Донецьк).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – «Шахтар» Донецьк), Олексій Сич («Карпати» Львів), Богдан Михайліченко («Полісся» Житомир), Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Максим Таловєров («Плімут», Англія).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко (усі – «Динамо» Київ), Георгій Судаков, Єгор Назарина (обидва – «Шахтар» Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – «Полісся» Житомир), Іван Калюжний («Олександрія»), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Олександр Зінченко («Арсенал» Лондон, Англія), Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія).

Нападники: Артем Довбик («Рома» Рим, Італія), Роман Яремчук («Олімпіакос» Пірей, Греція), Владислав Ванат («Динамо» Київ).

Теги: Яна Суркіс Ігор Суркіс ФК «Динамо» НОВИНИ ФУТБОЛУ

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