Кращими молодими футболістами серпня в Україні були визнані два форварди



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Фото взяте з сайту zik.ua

Циганков склав повноваження, Супряга - зберіг

Перемогу у черговому щомісячному опитуванні проекту «Золотий Талант», який визначає найкращих молодих гравців України на підставі думки більше ніж 100 тренерів, експертів, відомих у минулому футболістів і профільних журналістів, оформили два нападаючих. У серпні найсильнішими були визнані Мар'ян Швед з «Карпат» серед хлопців 1997-1998 років народження (категорія U-21) і Владислав Супряга з «Динамо» серед тих, хто народився в 1999 році і пізніше (категорія U-19).

Швед, який в останньому турі перед вересневої паузою в чемпіонаті України, забив два м'ячі у ворота «Динамо», відібрав звання найкращого у киянина Віктора Циганкова, який утримував його у себе з листопада 2017 року.

Динамівець посів друге місце. У топ-5, пристойно відставши від цього дуету, увійшли Олександр Піхаленок (Маріуполь), Богдан Михайличенко та Олександр Тимчик (обидва - «Зоря»).

Супряга, навпаки, був визнаний найкращим серед гравців U-19 вдруге поспіль. Хоча і з невеликою перевагою, але динамівський новобранець випередив Владислава Вакулу («Маріуполь»), Євгенія Ісаєнко (молодіжна команда «Динамо»). Серйозніше відстали Данило Сухоручко («Арсенал») та Віталій Миколенко («Динамо»).

Нагадаємо, що за правилами проекту «Золотий Талант», щомісячні опитування - це тільки відбір до фінального етапу визначення найкращого гравця року. Для попадання у фінал потрібно хоча б раз опинитися в топ-5 місяця.

У категорії U-21 вже є 11 фіналістів, в категорії U-19 пробилися 12.

Джерело: Sport.ua