Кримський татарин, який хотів стати росіянином, приніс Україні олімпійську ліцензію в боротьбі



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Ленур Теміров має шанси виступити на другій у житті Олімпіаді UWW

Ленур Теміров залишився п’ятим, але з головним завданням впорався

Український борець греко-римського стилю Ленур Теміров, який представляє вагову категорію до 60 кг, здобув для нашої країни другу олімпійську ліцензію на чемпіонату світу, який завершився в Нур-Султані (Казахстан).

«Главком» уже повідомляв, що Теміров програв у чвертьфіналі росіянину Сєрґєю Ємеліну, а крізь втішний турнір отримав право боротися за бронзу. Правда, там шансів не мав. Срібний призер чемпіонату світу-2017 Майрамбек Айнаґулов з Казахстану переміг Ленура вчисту: спершу двічі накотив українця з партера, а потім провів кидок зі стійки – дострокова перемога 10:0.

Теміров - Айнаґулов

Зрештою, з головним завданням на цей турнір Теміров впорався – він потрапив до п’ятірки найкращих і здобув олімпійську ліцензію. Крім Ленура з українців це вдалося тепер уже дворазовому чемпіонові світу Жанові Беленюку, котрий став чемпіоном у категорії до 87 кг.

Зауважимо, що кримський татарин Теміров народився у 1990 році в Судаку. Борцівську кар’єру він розпочинав під українським стягом – був бронзовим призером першості Європи-2007 серед кадетів і першості світу-2010 серед юніорів. У 2012-му Ленур представляв нашу державу на Олімпіаді-2012, але виступив там невдало.

Змінилася ситуація після окупації Кримського півострова «зєльонимі чєловєчкамі» навесні 2014-го. Відтоді Теміров вирішив виступати під російським триколором і двоголовою куркою на гербі. Але після майже трьох років безуспішного борсання в низинах російського чемпіонату Ленур усвідомив, що таких як він у РФ немало. І вирішив повернутися в лоно Неньки України. Оскільки наша борцівська спільнота негорда, то радо прийняла Темірова назад. Торік він став бронзовим призером чемпіонату світу, а зараз у Нур-Султані посів п’яте місце і ґарантував державі олімпійську ліцензію.