  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Миті тріумфу: чемпіонський фінал Беленюка і гімн на честь його перемоги на чемпіонаті світу (відео)

    • Розсилка
    Жан Беленюк стає історичною постаттю - Миті тріумфу: чемпіонський фінал Беленюка і гімн на честь його перемоги на чемпіонаті світу (відео)
    Жан Беленюк стає історичною постаттю
    Instagram Жана Беленюка

    Жан став першим в українській історії дворазовим чемпіоном світу з греко-римської боротьби

    Вчора, 16 вересня, сталася історична для української боротьби подія. 28-річний борець із Києва Жан Беленюк став першим в українській історії дворазовим чемпіоном світу з греко-римської боротьби.

    Читайте також

    У фіналі вагової категорії до 87 кг Жан переміг угорця Віктора Льорінца.

    Беленюк - Льорінц. Фінал чемпіонату світу

    «Цей сезон ми закінчуємо золотим акордом, - сказав Жан у відеозверненні до прихильників на власній сторінці в Instagram чистою українською. – Було золото Європейських ігор, чемпіонату Європи. І ось золота крапка – золото чемпіонату світу плюс олімпійська ліцензія. Дякую всім за підтримку!»

    А ось на «Барис-Арені» в Нур-Султані, де відбувається чемпіонат світу, під час нагородження вітали країну загалом. «Дякую! Дуже вітаю, Україно!» - сказав диктор, який до того спілкувався казахстанською, англійською чи російською.

    Зауважимо, що до Беленюка в часи незалежності в України було лише два чемпіони світу – Рустам Аджи та Володимир Шацьких, який власне й є особистим тренером Жана Венсановича.

     Читайте також: Технічно й переконливо. Як Жан Беленюк виходив у фінал чемпіонату світу (відео)
    Читайте також
    чемпіонат світу Жан Беленюк греко-римська боротьба Олімпіада-2020 Володимир Шацьких Віктор Льорінц Рустам Аджи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ