Миті тріумфу: чемпіонський фінал Беленюка і гімн на честь його перемоги на чемпіонаті світу (відео)



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Жан Беленюк стає історичною постаттю Instagram Жана Беленюка

Жан став першим в українській історії дворазовим чемпіоном світу з греко-римської боротьби

Вчора, 16 вересня, сталася історична для української боротьби подія. 28-річний борець із Києва Жан Беленюк став першим в українській історії дворазовим чемпіоном світу з греко-римської боротьби.

У фіналі вагової категорії до 87 кг Жан переміг угорця Віктора Льорінца.

Беленюк - Льорінц. Фінал чемпіонату світу

«Цей сезон ми закінчуємо золотим акордом, - сказав Жан у відеозверненні до прихильників на власній сторінці в Instagram чистою українською. – Було золото Європейських ігор, чемпіонату Європи. І ось золота крапка – золото чемпіонату світу плюс олімпійська ліцензія. Дякую всім за підтримку!»

А ось на «Барис-Арені» в Нур-Султані, де відбувається чемпіонат світу, під час нагородження вітали країну загалом. «Дякую! Дуже вітаю, Україно!» - сказав диктор, який до того спілкувався казахстанською, англійською чи російською.

Зауважимо, що до Беленюка в часи незалежності в України було лише два чемпіони світу – Рустам Аджи та Володимир Шацьких, який власне й є особистим тренером Жана Венсановича.